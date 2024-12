Donatella Rettore, cantautrice originaria di Castelfranco Veneto, in passato ha avuto a che fare con una malattia. L’artista ha combattuto contro un tumore al seno che l’ha portata ad un intervento chirurgico e a un percorso terapeutico. Ma cosa sappiamo della patologia che ha colpito la Rettore e del successivo iter di cura? La notizia della malattia è arrivata nel 2020, quando “la bufera”, come l’ha definita proprio lei stessa, era già passata. La cantautrice veneta è stata colpita dalla patologia un paio di mesi prima dell’annuncio: come rivelato, la Rettore è stata sottoposta ad un’operazione chirurgica per ben due volte. Dopo il primo intervento, ne ha subito un altro d’urgenza e a raccontarlo è stata proprio lei, anni dopo.

La cantante veneta è stata operata presso lo IOV, l’Istituto oncologico veneto: a rivelarlo è stata proprio lei. “Bene, ve lo dico: tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più…” aveva aperto il post la Rettore, rivelando poi di essere stata male. Non solamente un tumore al seno, però: l’artista ha sofferto anche di talassemia, una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da anemia cronica. Questa condizione ha reso ancor più complicato l’iter della malattia.

Donatella Rettore, malattia: così ha cambiato la sua dieta

Donatella Rettore, parlando ai fan della malattia che l’aveva colpita nel 2020, un tumore al seno, aveva spiegato che si era curata anche in casa, essendo talassica. Oggi, dopo aver combattuto e vinto contro la malattia in seguito a due operazioni e diverse terapie, Donatella Rettore ha cambiato il suo stile di vita: negli ultimi tempi è diventata vegetariana e ha variato anche il suo modo di cucinare, evitando il fritto e altre metodologie poco corrette di cuocere i cibi. Dunque, un cambiamento netto da parte della Rettore, che ha deciso di abbracciare uno stile di vita più sano per il suo bene.