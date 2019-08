Claudio Santamaria/ “Elogio” ai ricchi e stoccata a Salvini: “Non te ne frega un…”

Francesca Barra e Claudio Santamaria si rilassano in vacanza, ed è proprio in una location da sogno e immersa nel verde che la coppia si diletta ad intrattenere il proprio pubblico social. La Barra ha infatti pubblicato un video in cui l’attore si cala nei panni de “Il Conte sciusciu ricco non per meriti, ma per fortune ereditate”, scrive. Poi aggiunge nelle didascalia “Il conte sciusciu si batte per i ricchi. Vuole ripristinare la sana diseguaglianza di classe, l’orgoglio borghese.” È con queste parole che la giornalista introduce la simpatica scenetta in cui il suo compagno fa un appello a favore dei “ricchi”. “Volevo augurare buon Ferragosto a tutti i ricchi, sì perché io sto lottando contro l’estinzione del ricco, perché ci stiamo estinguendo ragazzi, ci stiamo nascondendo!” esordisce un simpatico Santamaria, con tanto di calice di vino rosso alla mano.

Claudio Santamaria stuzzica Salvini: “Poi quando arrivi al potere…”

Poi continua: “Ci fate nascondere, ci confinate in questi circoli privati con piscine, campi da tennis, campi da golf… non possiamo uscire nella gente comune, in mezzo alla strada..” L’ironica scena di Claudio Santamaria si rivolge poi ad un protagonista in particolare: Matteo Salvini. Infatti nel video di Francesca Barra continua: “Ma pure stu Salvini! Ma basta con ste spiagge, sti cutisti… ma vieni qua! Tanto quando tu vai al potere, pure a te dei poveri non te ne fotte più niente, diciamoci la verità!” Parole e filmato scatenano i tanti follower della coppia che apprezzano la loro simpatia e anche le frecciatini al Ministro dell’Interno.





