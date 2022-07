Claudio Sona/ “Perché non faccio reality? Un motivo c’è…”

Claudio Sona “escluso” dai reality: “Mi chiedo perché…”

Claudio Sona continua a sognare il ritorno in tv, ma per il momento deve accontentarsi dei ricordi collezionati al dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Il ragazzo ha vissuto una bella esperienza su Canale 5, ma vorrebbe provare qualcosa di nuovo. Peccato però che alla sua porta non bussi nessuno. In una intervista rilasciata a The People Tv, l’ex tronista è apparso piuttosto deluso e amareggiato per questo momento di stallo.

“Perché non faccio reality? In verità me lo chiedo anche io da tanto tempo e l’unica risposta che riesco a darti è che ogni volta che ci provo finisce male. Torno a casa e mi pongo sempre la stessa domanda”, ha detto. L’ex tronista racconta di aver già preso parte a diversi casting, tutti finiti male. “Quattro anni fa l’ho fatto per l’Isola dei Famosi e l’anno successivo anche per il Grande Fratello Vip. Ma niente… ho raccolto solo aria”.

La spiegazione che si è dato è che la sua storia sia poco appetibile da un punto di vista televisivo. “Credo di avere una storia poco drammatica“, ha ipotizzato. “Sono convinto che all’interno di un reality, sia da conduttori che da autori, vengano cercati personaggi conosciuti, ma dal vissuto particolare alle spalle, o addirittura “tremendo”. Io ho avuto una vita estremamente normale”, sottolinea perplesso.

Claudio, quindi, è certo che del fatto che se avesse avuto una storia strappalacrime alle spalle, forse, ce l’avrebbe fatta. Per ora le soddisfazioni tardano ad arrivare, ma perlomeno dalla sua parte ha una schiera di fan sempre più numerosa e affettuosa nei suoi confronti. Una consolazione amara.

