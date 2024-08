Ma quindi il trono gay di Uomini e Donne si fa o non si fa? Questa è stata una delle domande più gettonate degli ultimi mesi prima delle registrazioni. Dopotutto, il trono con Claudio Sona e Mario Serpa è rimasto nel cuore a tutti, nonostante le cose tra di loro siano finite malissimo. Di pochi giorni fa è invece la notizia di Alex Migliorini prossimo alle nozze con Manuel Pirelli: anche lui era stato un corteggiatore del famoso trono gay di Uomini e Donne. Mai come quest’estate si è vociferato un possibile ritorno di tronisti omosessuali, eppure, fino ad ora nessuna traccia di un percorso LGBT all’interno della trasmissione di Canale 5.

L’unica speranza è quella del quarto trono, rimasto vuoto nella prima registrazione avvenuta mercoledì 28 agosto, anche se secondo l’opinione del pubblico, quel posto verrà occupato quasi sicuramente da Ida Platano. Quest’ultima, lo scorso anno non ha di certo vissuto un bel periodo, con un percorso incredibilmente doloroso e il tradimento di Mario Cusitore, che mentre la corteggiava dormiva insieme ad un’altra donna in un albergo di Napoli. Maria De Filippi però pare averlo perdonato, concedendogli un’altra chance e facendolo rimanere nel parterre maschile dopo che il bel partenopeo ha espresso un forte desiderio di corteggiare Cristina Tenuta.

Durante la registrazione del 28 agosto 2024 ha preso ufficialmente il via la 29esima edizione di Uomini e Donne, il programma più visto del primo pomeriggio da settembre a giugno. Su Canale 5, tornerà fra pochissimo il dating show, come al solito a partire dalle ore 14.45. La data di inizio? Lunedì 9 settembre 2024. Intanto sui social e sui canali ufficiali del programma come Witty Tv sono state pubblicate le presentazioni dei primi tre tronisti dell’annata 2024/2025. Quest’anno a sedere sulla sedia rossa saranno il ventottenne Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, Francesca Sorrentino, conosciuta già dal pubblico per aver partecipato a Temptation Island e Alessio Pecorelli, trentunenne sconosciuto al mondo dello spettacolo.

In tutto questo nessuna ombra dell’attesissimo trono gay, e a quanto pare chi sperava di rivederlo dovrà mettersi l’anima in pace, perchè per ora non sembra esserci possibilità. Sicuramente, Maria De Filippi avrà una buona ragione per aver scelto di non portarlo sul piccolo schermo nemmeno quest’anno, anche se ancora non si sa perchè. Oltretutto i fan si chiedono come mai non ci sia stata ancora una versione del trono gay al femminile, altra domanda che rimane ancora senza risposta.