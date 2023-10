Claudio Sona, perché non viene preso nei reality?/ “Forse costruire dinamiche su una persona gay fidanzata…”

Claudio Sona e i reality: “Tutti gli anni il mio nome ne fa parte, ma…“

Claudio Sona, in un’intervista rilasciata a Casa Sdl Tv, ha parlato della sua attuale vita lontana dai riflettori, dopo l’exploit vissuto a Uomini e donne nel 2016. Archiviata la storia d’amore con Mario Serpa, conosciuto nel dating show, l’ex tronista è ora felicemente fidanzato con un ragazzo di nome Nicholas, come rivelato nell’intervista. Sul fronte professionale, invece, la sua carriera è in una fase di stallo ma non snobba la possibilità di prendere un giorno parte a qualche noto reality tv.

E, a tal proposito, svela che il suo nome circola spesso nei possibili cast dei reality, salvo poi non essere effettivamente chiamato: “Tutti gli anni, appena esce il probabile cast del Grande Fratello, il mio nome ne fa parte. Appena a dicembre comincia il toto nomi sull’Isola dei Famosi, il mio nome ne fa parte. Questo accade da sette anni. Dico la verità, casting per il Grande Fratello ne ho fatto uno ed uno per l’Isola dei Famosi, quindi non è che tutti gli anni vado a fare i casting. Però di casting veri ne ho fatti due“.

Claudio Sona, perché non viene preso nei reality? Il possibile motivo

Claudio Sona spiega perché, a suo dire, non viene mai ingaggiato dalle produzioni dei reality, come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello: “Quando si deve costruire un reality si pensa alle dinamiche. E, forse, costruirle su una persona gay già fidanzata, con una vita abbastanza normale e senza niente di eclatante alle spalle, è difficile inserirlo in un contesto così. Questa è la giustificazione che trovo io, poi non so in realtà cosa ci sia dietro“. Tuttavia, nel caso dovesse arrivare una proposta in futuro, accetterebbe pur con qualche dubbio: “Accetterei, però sarei un po’ perplesso, quindi al 100% non ti direi di sì”.

Nel corso dell’intervista, all’ex tronista è stata anche rivolta una domanda sullo storico ex fidanzato, Mario Serpa. Come rivelato, la storia d’amore tra i due non si concluse affatto bene: “Con lui è finita malissimo. Non sono rimasto in nessun rapporto. Appena siamo usciti ci siamo separati e non ci siamo più rivolti la parola, quindi sono sei anni che non lo sento“.

