Tutto pronto per nuovi ingressi al Grande Fratello 2024 in vista della seconda puntata; alla grande festa si unirà anche Clayton Norcross, attore statunitense che gli amanti delle soap opera conoscono molto bene. Parliamo di Thorne Forrester, iconico personaggio di Beautiful. In vista della nuova esperienza italiana, sicuramente l’interesse degli appassionati è anche rivolto alle trame che riguardano la sua vita privata e sentimentale. Scopriamo dunque chi è Andrea Sulzbacher, ex moglie di Clayton Norcross.

Eleonora Cecere ricorda la madre morta: "Fu un momento bruttissimo"/ "Era il perno della famiglia"

Su Andrea Sulzbacher, ex moglie di Clayton Norcross – prossimo concorrente del Grande Fratello 2024 – le informazioni sono letteralmente irreperibili. Non sappiamo se sia stata un’ipotetica passione in comune per il cinema a sancire il loro incontro, sappiamo però che da almeno 3 anni la love story è giunta al termine come raccontato dall’attore in un’intervista del passato. “Abbiamo divorziato circa 3 anni fa; il Covid ha indotto tutti noi a riflettere e capire che quando ami te stesso è più facile essere amato, siamo in costante evoluzione e la storia deve insegnarci a decidere chi vogliamo diventare”.

Maria Vittoria Minghetti: chi è la concorrente del Grande Fratello 2024/ Medico estetico e...

Clayton Norcross, ancora single dopo l’ex moglie Andrea Sulzbacher?

Dunque, tutto tace sulla vita privata e professionale di Andrea Sulzbacher – ex moglie di Clayton Norcross – e risultano altrettanto irreperibili informazioni che riguardino i motivi della separazione. Un matrimonio durato ‘solo’ 4 anni e la rottura potrebbe essere dovuta proprio al percorso introspettivo dell’attore, scandito dalle parole citate in precedenza.

E’ anche la vita privata di Clayton Norcross – nuovo concorrente del Grande Fratello 2024 – ad essere avvolta da un velo di discrezione; dopo la storia con l’ex moglie Andrea Sulzbacher scarseggiano le informazioni riferite ad una possibile nuova storia d’amore. Intervistato diverso tempo fa ad Oggi è un altro giorno si era però dichiarato single: “Adesso non sono innamorato, io sono un po’ particolare e sto cercando la donna giusta; quando sei sempre in giro è difficile trovare un amore duraturo”.

Genitori Luca Calvani:"È stato un dolore immenso"/ "Dopo la morte di mamma papà sfiorì lentamente"