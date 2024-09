Concorrenti Grande Fratello 2024: chi entra nella seconda puntata

Il Grande Fratello 2024 torna in onda oggi, giovedì 19 settembre, con la seconda puntata durante la quale non ci saranno solo le prime nomination e le prime dinamiche, ma anche l’ingresso di altri concorrenti che dovranno integrarsi con gli inquilini che convivono già da tre giorni. Anche questa sera entreranno concorrenti vip e nip e tra quelli più attesi c’è sicuramente Amanda Lecciso, un nome noto al grande pubblico essendo la sorella di Loredana Lecciso e la cognata di Albano Carrisi.

La sorella minore della Lecciso è legatissima alla nipote Jasmine e, nella casa più spiata d’Italia, è pronta a farsi conoscere per la storia personale ma non sarà l’unica a varcare la famosa porta rossa. Con lei, infatti, entreranno altri due attori, una modella e altri concorrenti nip.

I nomi dei concorrenti del Grande Fratello 2024

Sono due gli attori attesi nella casa del Grande Fratello 2024 che, questa sera, entreranno per far girare la testa alle coinquiline. Dalla Spagna, arriva Iago Garcia che, in Italia, è diventato famoso per aver recitato nella soap opera 2Il Segreto” per poi partecipare come concorrente a Ballando con le stelle e recitare nella fiction “Non dirlo al mio capo 2”- Dagli Stati Uniti, invece, arriva Clayton Norcross, noto per essere stato il primo Thorne in Beautiful.

Spazio, poi, alla modella Helena Prestes che, in passato, ha partecipato a Pechino Express. Inoltre, per i concorrenti nip, arriva Michael Castorino che, in passato, è stato il protagonista di diversi spot pubblicitari. Top secret, per il momento, i nomi degli altri concorrenti che potrebbero entrare anche nelle prossime puntate.