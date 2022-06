Clemente Russo, calo di peso choc a L’isola dei famosi / Il prima e il dopo

L’isola dei famosi 2022, Clemente Russo fortemente dimagrito in quasi 2 mesi

Può indubbiamente dirsi uno dei protagonisti indiscussi de L’isola dei famosi 2022 e ora, a più di due settimane dall’uscita di scena dal reality honduregno Clemente Russo torna a far parlare di sé. Il motivo? L’ex pugile ha rotto nuovamente il silenzio via social circa il cambiamento fisico riscontrato in seguito alla sua partecipazione a L’isola dei famosi 2022, che all’insegna delle prove fisiche e della scarsità di cibo, hanno messo a dura prova sia lui che la consorte Laura Maddaloni.

In riferimento al dimagrimento drastico subito nel corso della sua permanenza a L’isola dei famosi, durata almeno 57 giorni, al rientro in Italia Clemente Russo aveva subito realizzato di aver perso la sua perfetta forma fisica conquistata con sacrificio e impegno, tra alimentazione equilibrata, integratori ed esercizio fisico costante.

“Conosco il mio corpo, mi conosco molto bene a livello fisico e sono dimagrito circa 12 kg in queste settimane passate qui in Honduras. – è il messaggio che ha rilasciato l’ex naufrago, non appena accortosi di essere dimagrito di molti chili-. Questo non è un grande problema per me, perché tra poco vedrete che recupererò tutto“.

Clemente Russo si riprende dagli effetti de L’isola dei famosi 2022

Tuttavia, a 20 giorni dallo sfogo post-reality l’ex pugile napoletano rende noto via social di aver recuperato alla grande il peso corporeo, palesando quindi i segreti della sua forma fisica invidiabile attuale.

“Mi sto riprendendo? Credo proprio di sì. 20 giorni dopo L’Isola dei Famosi. Il mio segreto? Sempre lo stesso: allenamento, alimentazione e integrazione“, fa sapere attraverso un nuovo messaggio social. Insomma, sembra proprio che neanche gli effetti dell’impegno preso a L’isola dei famosi 2022 riescano ad abbattere il campione originario di Napoli, che ancora una volta si dimostra l’esempio che impegno e costanza insieme possano assicurare degli importanti risultati anche nel giro di pochi giorni (20 giorni circa, nel caso del recupero di Clemente Russo).













