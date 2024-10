Clemente Russo, chi è il pugile: “Lontano dal ring non ho mai alzato le mani”

Per Clemente Russo arriva il momento di fare tappa a Verissimo su Canale Cinque, il noto pugile sarà di scena nel programma di Silvia Toffanin e tornerà a parlare certamente del suo grande amore con la boxe, che ha deciso di lasciare nel 2021. In una intervista concessa al Corriere della sera, Clemente Russo aveva parlato così del suo addio agli incontri: “Confesso: il ring mi manca, è la prima volta che lo dico, l’adrenalina intendo, la messa a punto della strategia, il risultato”.

Riguardo alla situazione attuale del pugilato, Clemente Russo si è espresso così, ammettendo come allo stato attuale manchino certe figure: “In realtà la boxe è popolare, però le mancano i personaggi giusti, da copertina: vincenti, belli e che sanno comunicare, io ne sono stato uno sponsor, anche grazie alla tv che mi ha corteggiato” ha detto l’ex pugile chiarendo di non aver mai alzato le mani lontano dal quadrato.

Clemente Russo e il futuro: “Non sono in crisi d’identità”

Dopo l’addio al mondo della boxe Clemente Russo ha cercato subito di reinventarsi, mettendosi nei panni dello scavatore dei talenti e dunque non chiudendo la porta in maniera definitiva al pugilato: “Non sono in crisi d’identità, so bene qual è il mio ruolo oggi, e per il futuro: scovare nuovi talenti della boxe e allenarli. Mai taglierò il cordone con il quadrato” ha rivelato al Corriere della sera Clemente Russo che p diventato direttore tecnico delle fiamme azzurre.

E nella vita del pugile adesso c’è sicuramente molto più spazio per la famiglia e le sue tre bimbe: “Non vedevo l’ora di passare più tempo con loro” ha confidato Clemente Russo che è riuscito a coronare uno dei suoi desideri più grandi dopo l’addio alla boxe, uno dei buoni motivi per sfruttare il maggior tempo libero che ha ora a disposizione.

