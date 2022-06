Clemente Russo e Laura Maddaloni contro Nicolas/ “Si trasforma davanti la telecamera”

Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno fatto rientro in Italia dall’Honduras ormai diverse settimane fa e nei giorni scorsi sono stati ospiti da Ignazio e Valentina a L’Isola Party in cui i due ex naufraghi hanno raccontato la loro esperienza in Honduras e hanno svelato i nomi dei naufraghi con cui hanno avuto modo di legare durante la loro esperienza lasciandosi andare anche su qualche rivelazione di episodi avvenuti a telecamere spente.

"Laura Maddaloni la più forte a L'isola dei famosi?"/ Arriva la stoccata di Guendalina

Clemente Russo ha rivelato di aver stretto un bel legame con la famiglia Rodriguez: “La mia coppia preferita era quella formata da Gustavo e Jeremias. Siamo molto amici con loro due e ci siamo trovati bene. Sono molto napoletani come noi questi argentini”. Laura Maddaloni ha concordato con suo marito: “Il mio momento più difficile a L’Isola è stato quando se n’è andato Jeremias. Lui era il mio amico un po’ pazzo come me”.

Laura Maddaloni al GF Vip dopo l’Isola dei Famosi?/ Clemente Russo "La proposta…"

Clemente Russo e Laura Maddaloni al veleno contro Nicolas Vaporidis

Non solo bei ricordi, in Honduras Laura Maddaloni e Clemente Russo hanno vissuto anche molti momenti di difficoltà nel rapporto con gli altri naufraghi, soprattutto con Nicolas Vaporidis che ha più volte accusato i due di essere stati violenti e minacciosi nei suoi confronti scatenando molte discussioni non solo in Honduras ma anche in studio.

Durante l’intervista all’Isola Party i due non si sono risparmiati e hanno ammesso il loro astio verso l’attore definito dai due come un concorrente dalla “Doppia personalità”. Secondo loro, infatti, “Nicolas si trasforma praticamente da quello che è dolce davanti alle telecamere e quello dietro che gli scoppia la vena. Lui si infuria dietro. Poi ha chiamato buffona Lory e questo è soltanto un esempio. Ha insultato una donna più grande come età”.

Clemente Russo: “Carmen Di Pietro e Alessandro? Un Teatrino”/ “Nicolas un Giuda”

© RIPRODUZIONE RISERVATA