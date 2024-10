Laura Maddaloni ha tre figlie: Rosy, Janet e Jane nate dall’amore con il compagno e marito Clemente Russo. Una bella famiglia unita, anche se in passato Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo hanno vissuto un momento di grande difficoltà dopo la nascita delle due gemelline Janet e Jane nate il 14 giugno 2013. La judoka e personaggio televisivo, durante la sua avventura a L’Isola dei Famosi, ha raccontato che le due figlie essendo nate premature sono finite in terapia intensiva. Giorni di grande difficoltà che spinsero il marito Clemente Russo anche ad abbandonare la boxe per stare accanto alla sua famiglia.

“Per noi è stato un percorso molto duro, le gemelline sono nate di sei mesi, una delle due bambine pesava circa 900 grammi” – ha raccontato Laura Maddaloni sulle figlie. La campionessa di judo è poi entrata nei dettagli dicendo: “la più piccolina è stata sette mesi in terapia intensiva, un percorso che nessuna mamma dovrebbe fare e nessuna mamma dovrebbe vedere quello che ho visto io”.

Laura Maddaloni e la storia delle figlie Rosy, Janet e Jane

Nonostante le grandi difficoltà, Laura Maddaloni ha sempre creduto e pensato al meglio per le figlie. E’ così è stato, visto che le figlie di Laura Maddaloni sono uscite dalla terapia intensiva superando quel mondo di difficoltà. “Ero convinta, caparbia che ne sarei uscita e sicura della mia bimba, della forza che ha avuto” – ha sottolineato la campionessa che ha poi condiviso una importante riflessione con tutto il pubblico di Canale 5 – “se esci da una cosa così forte, dopo restano veramente pochissime cose che possono spaventarti”.

Oggi Laura Maddaloni e il marito Clemente Russo non hanno paura di nulla ed ogni giorno dedicano parole d’amore alle figlie Rosy, Janet e Jane che sono tutta la loro vita. “Siete tutta la nostra vita, vi amiamo” – è il messaggio che i due campioni hanno inviato dall’Isola alle loro figlie!