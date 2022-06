Clemente Russo: spunta un retroscena e Laura Maddaloni è furiosa/ “Faremo i conti!“

Clemente Russo e Laura Maddaloni a cuore aperto dopo L’isola dei famosi 2022

Per i fans possono dirsi il concorrente unico più forte e inossidabile de L’isola dei famosi 2022 e, in queste ore, reduce dalla loro uscita di scena dal gioco honduregno, Laura Maddaloni e Clemente Russo tornano a raccontarsi e l’occasione è un’intervista di coppia rilasciata a Isola party, format parallelo condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri.

Il compagno di Cecilia Rodriguez ha incalzato Clemente sul segreto mai svelato alla consorte come lui sportiva, Laura, e l’ex campione di pugilato non ha lesinato dichiarazioni, dopo aver inizialmente tentennato. “Laura sa tutto di me, quindi non saprei cosa dire”, ha così esordito tra il serio e il faceto l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 originario della Campania. Poi, però, ha avuto un flashback, lasciandosi andare al racconto del curioso retroscena: “A dire il vero c’è qualcosa che è successo ieri e che lei ancora non sa e adesso si arrabbia”.

Meglio un piatto di pasta che una medaglia d’oro, corretto? 😅 Tutte le puntate di #IsolaParty ti aspettano quando vuoi su Mediaset Infinity 🏝 pic.twitter.com/EOIDsfyZ2r — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 31, 2022

L’isola dei famosi 2022, la reazione di Laura al segreto di Clemente Russo è furiosa

Il racconto del retroscena top-secret di Clemente Russo ha, quindi, inizio con curiosi particolari, rispetto ad un acquisto di cui Laura Maddaloni non è stata messa al corrente dal consorte: “Lo dico in diretta qui, così non può fare più di tanto. Ok vado, lo dico, ho comprato un cavallo, l’ennesimo cavallo”. Quindi, l’ex pugile conferma l’accadimento tenuto top secret alla moglie, con cui ha preso parte da concorrente unico a L’isola dei famosi 2022, apparendo nel vero senso un’anima e corpo con la donna che lo ha fatto capitolare:” Sì ho comprato un altro cavallo. Certo è che è vero, non scherzo”.

La reazione a caldo di Laura Maddaloni? L’ex naufraga ha reagito piuttosto turbata alla rivelazione del marito: “No dai, non è vero, giura. Questa è proprio una cosa bruttissima. Dopo faremo i conti io e lui”. Staremo, quindi, a vedere se la rivelazione del curioso retroscena metterà a dura prova il matrimonio di Clemente e Laura.











