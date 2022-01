Clementina Deriu e Nicolò, ex fidanzata e figlio Alessandro Basciano/ Il piccolo è il suo grande amore

Sarà una serata ricca di emozioni per Alessandro Basciano. La 34esima puntata del Grande Fratello Vip ha per lui in serbo una grande sorpresa, visto che potrà finalmente incontrare suo figlio Nicolò. Sarà una grande emozione per l’ex di Uomini e Donne che non vede il suo bambino da molte settimane ormai; sarà anche l’occasione giusta per risollevarsi il morale visti gli alti e bassi che sta vivendo nella Casa per il rapporto conflittuale con Sophie Codegoni.

Sophie delusa da Jessica/ "Io fessa in amicizia. Vista completamente nuda mentre..."

Da alcuni giorni, ormai, i due stanno vivendo una storia d’amore che, però, ha già sollevato polemiche. Gli scontri tra Sophie e Alessandro non sono mancati, visto che entrambi lamento un interesse non totale nei confronti dell’altro. In questa atmosfera di incertezza, il piccolo Nicolò servirà a dare nuova linfa al percorso di Alessandro al Grande Fratello Vip.

Alessandro Basciano/ L'amore con Sophie Codegoni fra passione e incomprensioni

Alessandro Basciano e la fine della storia con Clementina Deriu

Ricordiamo che Nicolò è il figlio che Alessandro Basciano ha avuto da Clementina Deriu. I due si sono innamorati e sono stati insieme per circa 5 anni, poi la storia è arrivata al capolinea. Per Basciano non è stato facile superare questa grande delusione e, per entrambi, è stato molto difficile chiudere in modo definitivo la storia. L’anno scorso il gieffino ha avuto una storia con Erjona Sulejmani, ex del calciatore Dzemaili, con la quale è però durata pochissimo. In un’intervista a CasaChi, lei dichiarò: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita, due mesi e l’ho liquidato“. Aggiungendo: “pensa che l’ho portato anche a Fuerteventura, meno male che l’ho rispedito indietro”.

LEGGI ANCHE:

Erjona Sulejmani, perché è finita con Alessandro Basciano/ "L'ho rispedito indietro!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA