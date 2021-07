Clerici: “Con il vaccino si evita long covid”/ “Diverrà influenza? Per ora non si sa”

Il covid diventerà una semplice influenza? Molti gli scienziati che lo stanno dicendo, seppur a denti stretti, in queste settimane, ma non ha tali certezze Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione microbiologi clinici e membro del comitato tecnico scientifico della Lombardia. Interpellato sull’argomento dai microfoni dell’Huffington Post ha spiegato: “Non sappiamo se il covid diventerà una semplice influenza. Al momento non abbiamo indicazioni in proposito – dice – sappiamo però che chi ha raggiunto la completa copertura vaccinale, se anche dovesse infettarsi, non manifesta la malattia in forma grave. Per loro si tratta effettivamente di una semplice influenza. Non possiamo conoscere in anticipo cosa ci riserverà il futuro, con altre possibili varianti”.

E in questi casi non dovrebbe manifestarsi il cosiddetto long covid, quando l’infezione dura diversi mesi: “Nei pazienti che non manifestano la patologia grave, non dovrebbe manifestarsi. I casi di long covid al momento si verificano tra chi ha sviluppato la malattia in maniera importante e probabilmente dovrà gestire gli strascichi respiratori e articolari per i prossimi due anni”. L’importante, ora, è vaccinare la popolazione più a rischio, quindi quella platea di over 60 che non si è ancora sottoposta al siero: “Il problema adesso sono gli over 60 non vaccinati, che rischiano tanto quanto si rischiava a marzo e aprile. Per la loro tutela, si potrebbe giungere nuovamente a restrizioni importanti. Bisogna far capire loro l’importanza del vaccino, per se stessi e per chi sta loro vicino”.

CLERICI: “NON VACCINATI POTREBBERO RICREARE SCENARI EMERGENZIALI”

“Nel frattempo – ha proseguito l’esperto – è necessario evitare comportamenti a rischio, continuando a indossare la mascherina dove è necessario”. Il problema, come specifica Clerici, non è tanto il lockdown, quanto il riempire nuovamente gli ospedali: “I non vaccinati che si ammalano gravemente potrebbero ricreare scenari emergenziali”.

Ma nelle ultime settimane tutti i freni inibitori sembrerebbe essere saltati, e ciò ovviamente non favorisce il contenimento del virus: “Sì, ma era prevedibile – specifica ancora Clerici – c casi sicuramente aumenteranno, ma sarà un’ondina di covid. Basterà tracciare i casi e contenere il contagio attraverso la quarantena. Sciocco immaginare che non ci sarebbero stati allentamenti e distrazioni nel caso di una vittoria agli Europei. Così doveva andare, sarebbe stato peggio instaurare un clima di polizia per cercare di evitarli. Cerchiamo di contenere i possibili effetti”.

