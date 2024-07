CLIMA & POLITICA/ Se la lotta al cambiamento climatico passa anche dagli enti locali

La scorsa settimana si è ritrovata a Rio de Janeiro la comunità di Regions4 per la sua Assemblea Generale. In un anno cruciale per urgenza e opportunità, i leader politici e tecnici si sono riuniti nel luogo di nascita della moderna Agenda per lo Sviluppo Sostenibile per ridefinire il ruolo dei Governi subnazionali nel sistema multilaterale e guidare l’azione per un futuro sostenibile, giusto e resiliente.

Obiettivo dei lavori, infatti, è stato quello di sensibilizzare i Governi nazionali, le Nazioni Unite, e le organizzazioni internazionali sulla necessità di fornire un pieno supporto agli enti di governo locali e sub-nazionali nell’affrontare i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e più in generale gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Chiamata in causa per la qualità di questo obiettivo – oltre al fatto di partecipare come osservatore ai lavori dell’Assemblea generale – Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha portato il proprio contributo nel confronto aperto sul tema “Empowered Regions Shaping a Sustainable, Just and Resilient Future – Regioni responsabili che danno forma a un futuro sostenibile, giusto e resiliente”. Una preziosa occasione di confronto con la rinnovata leadership di Regions4 e con delegati provenienti da tutto il mondo, attraverso incontri politici di alto livello, conferenze e workshop tecnici con un focus sulla finanza per la resilienza.

Nell’ambito del supporto continuo in materia ambientale che la Fondazione garantisce a Regione Lombardia, assume un peso specifico significativo la nomina dell’Assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Giorgio Maione, a vicepresidente per l’Europa di Regions4. Un ente che, ricordiamolo, a oggi rappresenta 49 governi regionali di 22 Paesi in 4 continenti. La presidenza di questo network mondiale per i prossimi due anni è ad un altro rappresentante europeo, il Premier scozzese John Swinney.

L’incontro annuale ha segnato anche l’adozione della “Dichiarazione politica di Rio de Janeiro”, un potente appello per rinnovare il sistema Onu, in modo tale che dia ai governi subnazionali il potere di guidare la strada per realizzare azioni trasformative per un futuro sostenibile. In particolare, la Dichiarazione mira a un sistema multilaterale adatto al futuro, che riconosca il ruolo vitale della governance multilivello e che faciliti l’impegno e il coordinamento tra tutti i livelli di governo. In tal senso, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha dato un suo contributo specifico alla rete mondiale attraverso il Protocollo d’intesa con Regions4 che sostiene le azioni per aprire la strada a un futuro sostenibile, resiliente e inclusivo.

Uno degli obiettivi più importanti della attività della Fondazione è quello di rafforzare il partenariato europeo attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze di sostenibilità, che stanno diventando un riferimento per i governi locali membri della rete. Questa collaborazione si estende oltre i confini nazionali, rafforzando le politiche regionali relative al clima, alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile su scala internazionale.

In particolare, FLA e Regions4 hanno collaborato su attività chiave, tra cui: ricerca e divulgazione culturale impegnandosi in aree di reciproco interesse e promuovendo studi, ricerche e iniziative relative allo sviluppo sostenibile, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità; pianificazione europea, che include il sostegno alle regioni con interessi specifici monitorando le opportunità di finanziamento, sviluppando insieme proposte di progetto e guidando la presentazione di questi progetti; sviluppo di reti regionali e sub-nazionali nell’ambito dei programmi e delle attività di Regions4, identificando le migliori pratiche in materia di cambiamento climatico, biodiversità e sviluppo sostenibile; creazione di opportunità di engagement con i principali processi ed eventi delle Nazioni Unite, nonché con eventi rilevanti organizzati in Lombardia.

L’Assemblea Generale di Regions4 a Rio de Janeiro è stata ancora una volta una grande opportunità per rinsaldare le relazioni nell’ambito di incontri bilaterali: Fondazione e Regione Lombardia hanno partecipato al dialogo per promuovere la collaborazione e l’azione collettiva all’interno del network, condividendo le migliori pratiche, tracciando accordi e definendo un posizionamento congiunto e la strategia verso le tappe internazionali più importanti di quest’anno, tra cui l’UN High-Level Political Forum, il Summit of the Future, la Biodiversity COP16 e la Climate COP29.

