Clio MakeUp disperata su Instagram “Il mio Oscar ha un tumore”/ “È incurabile”

Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, ha allarmato i suoi tantissimi follower con alcune storie in cui si è mostrata in lacrime e disperata. In una serie di storie, l’esperta di bellezza e makeup ha svelato di aver appena ricevuto una terribile notizia: uno dei suo amati gatti è molto malato. “Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile.” ha esordito Clio, lasciandosi andare al pianto. La make-Up artist ha spiegato che il gatto ha già rischiato grosso alcuni anni fa: “Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi”. Clio, che ha lasciato l’America da alcuni mesi e che oggi vive in Italia con suo marito Claudio e le sue due figlie, Grace e Joy, ha poi rivelato di sentirsi notevolmente in colpa.

Clio MakeUp in lacrime per il suo gatto Oscar: “Mi sento una merd*”

“Mi sento una m*rda per non essermi accorta prima.” ha ammesso Clio Zammatteo nel corso della chiacchierata virtuale con i fan. Spiegando allora che “Se n’è accorto Claudio. Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare.” Da lì, poi, la brutta notizia. Clio ha d’altronde spiegato di essere particolarmente legato al suo gatto Oscar: “Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti.” Le lacrime dell’influencer scorrono senza sosta nel corso delle varie storie, in cui ammette di essere tanto provata anche perché “è il primo animale che perdo.” Tanto il sostegno ricevuto dai follower: “Mi sento meno sola, grazie”, ha concluso la Zammatteo.

