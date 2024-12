Teo Mammucari rivela cosa è accaduto a Belve con Francesca Fagnani

A poche ore dalla discussa intervista interrotta a Belve, Teo Mammucari rompe il silenzio e torna a parlare della questione nel corso di un intervento radiofonico concesso ai microfoni di RTL 102,5. Il conduttore ha precisato i motivi che lo hanno portato ad abbandonare anzitempo la trasmissione Belve, dopo il battibecco con la padrona di casa Francesca Fagnani:

“Sono stato io a chiedere di andare, ma l’ho fatto con una richiesta precisa: che Francesca non parlasse dei miei familiari. La mia intenzione era e rimane quella di proteggere le persone che amo, rispettando la loro privacy” ha chiarito il conduttore svelando come i patti siano venuti meno con la presentatrice di Belve. Il presentatore de Lo Spaesato aveva chiesto a chiare lettere di non parlare delle sue questioni di famiglia e ovviamente dopo che l’argomento è stato toccato è esplosa la sua rabbia, che ha portato a una delle puntate di Belve più sconvolgenti da quando esiste la trasmissione.

Teo Mammucari e il caso Belve: “La mia umanità viene prima di tutto”

Sempre dopo l’accaduto nella trasmissione del secondo canale, Teo Mammucari ha deciso di precisare sulle frequenze di Radio RTL 102.5 cosa è accaduto a Belve, programma di Rai2 che ha scatenato l’opinione pubblica dopo il caso venutosi a creare.

“Sono consapevole che, come personaggio pubblico, ci sono aspettative e pressioni, ma la mia umanità viene prima di ogni cosa. Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata” ha tuonato Teo Mammucari nel format radiofonico chiarendo i motivi che lo hanno portato a lasciare anzitempo lo studio della trasmissione. Teo Mammucari ha confessato inoltre di aver trovato un accordo con la conduttrice prima di accettare la proposta avanzata: “Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile”.

