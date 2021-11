Clizia Fornasier/ L’incidente nel 2016: “Ero incinta, salvi grazie a Padre Pio”

L’incidente di Clizia Fornasier e Attilio Fontana nel 2016

Clizia Fornasier e Attilio Fontana si sono conosciuti nel 2013 durante il programma condotto da Carlo Conti, “Tale e quale show”. Da allora i due attori non si sono più lasciati. Nel marzo 2016, quando Clizia aspettava il loro primo figlio Blu, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che fortunatamente non ha avuto conseguenze: “La nostra auto, una Volvo station wagon che ci ha accompagnato in tanti viaggi è andata distrutta, ma ha fatto il suo dovere, ci ha protetti. Mi sono spaventata perché ho sentito come una forte frustata alla pancia”, ha raccontato poi l’attrice a “Diva e Donna“. Due giorni dopo l’incidente Clizia Fornasiere ha iniziato ad avere male a una gamba ed è subito andare al pronto soccorso per accertarsi che il bambino stesse bene. Fortunatamente era tutto a posto.

L’incidente e l’immagine di Padre Pio

L’incidente è avvenuto in prossimità della Pasqua: “Il nostro regalo pasquale si è verificato venerdì, un venerdì che per chi crede è particolarmente speciale quest’anno. Un miracolo avvenuto grazie a una macchinetta che abbiamo tanto amato e un bambino che è davvero forte”, ha concluso l’attrice. Dopo l’incidente Clizia Fornasier e Attilio Fontana sono diventati molto devoti a Padre Pio: “Non so se è stato qualcosa di più grande di noi. Ma, mentre eravamo bloccati nell’abitacolo della nostra vettura, dal mio portafogli è uscita fuori l’immaginetta di Padre Pio e ci siamo salvati”, ha racconto qualche anno fa l’attore sulle pagine del settimanale “Nuovo”. Anche Clizia, ospite di Detto Fatto di Bianca Guaccero, ha ricordato il grave incidente e di come l’immagine del Santo da Pietrelcina sia apparsa in quel momento.

