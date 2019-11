Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020?/ “Dimenticherà Sarcina e corna in tv!”

CLIZIA INCORVAIA AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Non è la prima volta che si parla della partecipazione di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 2020 ma questa volta è Alberto Dandolo a riferirlo sui social (e non solo) dando la notizia per certa. Ma sarà vero oppure no? In tv ormai ci si va per dimenticarsi di tutto, di lutti, di morti improvvise ma anche di liti e, adesso, anche di tradimenti. Siamo sicuri che Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio non offriranno ganci ad Alfonso Signorini per riuscire a costruire una storia dentro e fuori la casa con ospiti a sorpresa, telefonate o frecciatine, ma quello che è certo è che il gossip ha fatto lievitare le quotazioni della bella biondina che adesso pensa seriamente ad una svolta anche nella sua carriera dopo averla data alla sua vita con il fantomatico bacio a Riccardo Scamarcio: “Adesso sarà lei a smaltire le sue pene d’amore in tv”, scrive Dandolo.

CLIZIA INCORVAIA NON E’ AL PRIMO REALITY

Ma quale sarà il ruolo di Clizia Incorvaia? Al momento è Barbara d’Urso la sua accanita “fan” numero uno tanto da volerla spesso soprattutto a Live Non è d’Urso per parlare della sua situazione ma soprattutto del fatto che lei dice di non aver tradito il marito Francesco Sarcina, almeno non quanto lui abbia tradito lei al grido di “Ne ho sopportate di tutti i colori”. Quale sarà la verità e quali sono questi colori? Sicuramente lo scopriremo in tv perché, in un modo o nell’altro, è proprio lì che Clizia Incorvaia è diretta e non è la prima volta visto che in passato, proprio con l’artista, ha preso parte a Pechino Express.

