Clizia Incorvaia, attaccata “Che senso ha coprire tua figlia?”/ La replica

Clizia Incorvaia, giornata con la figlia Nina

Nella giornata di ieri Clizia Incorvaia ha vissuto una giornata insieme alla sua primogenita Nina, avuta dall’ex marito Francesco Sarcina: “È bello condividere momenti solo nostri: ti voglio bene Nina!”, ha scritto l’influencer, pubblicando alcuni scatti della sfilata di Monnalisa a Milano a cui ha partecipato insieme alla bambina. Nelle foto Nina non si vede mai di faccia, ma è sempre di spalle o col volto coperto. Per questo l’ex gieffina è stata criticata: “Ma che senso ha coprire tua figlia? Per curiosità…” e “È bruttino vederla girata così… credo sia meglio niente che una scena così”, hanno scritto due utenti su Instagram, criticando la scelta di della Incorvaia di pubblicare gli scatti della figlia.

Clizia Incorvaia, compagna Paolo Ciavarro/ Lui: "amo i suoi valori"

Clizia Incorvaia risponde alle critiche

Clizia Incorvaia, però, non ha preso bene le critiche ed è sbottata: “Non accetto più intromissioni nella mia vita privata”. Sui social però in molti la difendono: “Ha deciso così insieme al padre della piccola. Basta dare spiegazioni”. E ancora: “La scelta è assolutamente personale e in quanto tale ritengo vada rispettata e accettata. Non comprendo la curiosità né tantomeno le critiche”. Ricordiamo che Clizia Incorvaia è diventata mamma per la seconda volta, lo scorso 19 febbraio 2022 quando è nato Gabriele, nato dalla sua relazione con Paolo Ciavarro. Il piccolo Gabriele, a differenze della sorella Nina, appare spesso sui social della mamma con il viso ben visibile.

