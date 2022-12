Clizia Incorvaia difende Micol da Stefano Fiordelisi papà di Antonella/ “Valutiamo azioni legali”

Clizia Incorvaia contro il padre di Antonella Fiordelisi: i provvedimenti a tutela di Micol

Clizia Incorvaia ha preso le difese della sorella Micol, dopo aver saputo delle dichiarazioni di Stefano Fiordelisi contro di lei. L’ex gieffina ha voluto parlare sui social per tutelare sua sorella minore e spiegare quale saranno le misure che verranno prese contro il padre di Antonella Fiordelisi.

Clizia Incorvaia, sui social dichiara: “Riflessioni della domenica. Mi piace come molti stiano strumentalizzando, scrivendo cose assurde, domani ci sarà semplicemente un televoto di un gioco televisivo. Detto ciò io so che quello che accadrà domani sarà la cosa giusta e comunque bisognerà ridimensionare tutto perché il Grande Fratello Vip è un gioco e in ogni caso sono molto contenta di come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore. Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava. Forza Micol e so già come finirà. Aggiungo come diceva mio nonno “l’ignoranza è una gran brutta bestia”. L’ex gieffina aggiunge: “Volevo poi dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni”.

Clizia Incorvaia difende Micol: le dure parole di Stefano Fiordelisi contro la gieffina

Clizia Incorvaia ha annunciato possibili azioni legali contro Stefano Fiordelisi e le sue dichiarazioni alla sorella Micol. Quali sono state le parole del padre di Antonella che hanno suscitato polemiche fuori dal Grande Fratello Vip 2022?

Stefano Fiordelisi avrebbe scritto sui social le seguenti parole ai danni di Micol: “Micol è frustrata perché Edoardo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità. Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato (cosa che di lei non è mai stato) e sta pensando ad un futuro con Antonella perché lei gli fa provare emozioni che non provava da 4 anni. Questo è quello che conta davvero! Dire ad una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno Buscetta (come Clizia Incorvaia fece anni fa e fu squalificata)”. Nelle ultime ore, però, sembra che il padre di Antonella Fiordelisi ci abbia tenuto a specificare che non sia stato lui a scrivere certe cose sul suo profilo e che ha cancellato tutto.

