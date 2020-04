Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, freno dopo GF VIP/ “Ci vedremo con i nostri tempi”

Il Grande Fratello Vip è finito. Paolo Ciavarro, secondo classificato, è tornato a casa purtroppo senza la possibilità di riabbracciare la sua Clizia Incorvaia. Sono tanti i fan che si chiedono quando i due avranno la possibilità di stare insieme e vivere questa loro storia d’amore. Di fronte all’entusiasmo eccessivo dei fan e alle loro continue domande, Clizia ha voluto sì ringraziarli ma anche frenare un po’ le loro aspettative. “Grazie per il vostro sostegno e il vostro amore immenso”, ha esordito la Incorvaia in un post su Instagram. L’ex gieffina ha così ringraziato tutti per il loro sostegno: “Io e Paolo ci stiamo vivendo la nostra tanto bramata privacy! – ammettendo però – Ma ci vedremo, con i nostri tempi. Love, C”. Parole dunque ben chiare quelle dell’influencer che ha deciso di attendere, rassicurando però tutti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Ivan Gonzalez lancia l’accusa!

Intanto per la coppia proprio nelle ultime ore è arrivata una pungente stoccata da parte di un altro ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ivan Gonzalez, attraverso alcune Instagram Stories, ha voluto complimentarsi con Paola Di Benedetto per la vittoria, lanciando però una frecciatina a Paolo Ciavarro e, di conseguenza, anche a Clizia. “Sono molto contento che abbia vinto Paola, lo meritava, è stata bravissima, – ha ammesso lo spagnolo, per poi aggiungere – ha fatto proprio un percorso pulito e non ha avuto bisogno di creare una storia d’amore finta dentro la Casa per dare un po’ di spettacolo. E’ stata lei stessa e mi è piaciuta tanto.” Paolo e Clizia replicheranno all’accusa?



