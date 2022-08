Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano?/ Lei: “Attendo la proposta…”

Clizia Incorvaia “aspetta” una proposta di matrimonio da Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano? Sì, no, forse. Dipende. Dipende da lui, a quanto pare. Dato che lei, in una botta e risposta Instagram con alcuni fan ha rivelato di essere in attesa di una proposta ufficiale. “Non è una minaccia ma aspetto la proposta con anello”, ha detto divertita Clizia. I due ex gieffini sono diventati recentemente genitori di Gabriele, che sta crescendo benissimo. Alla domanda di un fan su cosa le piacerebbe che il piccolo prendesse da lei e dalla sua dolce metà, Clizia ha detto: “Da Paolo la pazienza, la saggezza e il suo essere riflessivo…da me, l’essere socievole, generosa e determinata. E soprattutto che abbia un buon cuore! Quello lo abbiamo entrambi”.

Per quanto riguarda il matrimonio, nulla bolle in pentola. Ma con questo intervento sui social, la bella Clizia ha lanciato un assist chiaro al suo Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti al GF VIP e anche fuori dalla casa hanno proseguito la loro relazione. Prima la convivenza, poi l’acquisto di una casa insieme a Roma e la nascita del loro bambino Gabriele lo scorso febbraio. Proprio quest’estate, in Sicilia, è avvenuto il battesimo del piccolo con un padrino davvero speciale: il presentatore e giornalista Alfonso Signorini.

