Clizia Incorvaia/ Il “due di picche” di Paolo Ciavarro (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro allontana Clizia Incorvaia, flirt finito?

Clizia Incorvaia ha fatto un altro buco nell’acqua al Grande Fratello Vip 4. Dopo aver svelato che Ivan Gonzalez non corrisponde al suo uomo ideale, questa volta è l’ex moglie di Francesco Sarcina a portarsi a casa un due di picche. I fan italiani infatti stanno tifando per la sua unione con Paolo Ciavarro, che tuttavia ha rivelato agli amici di non provare per Clizia un’attrazione fisica. Tutto annullato quindi e questo darà forse modo ad Antonio Zequila di ritornare sui suoi passi e tentare il colpaccio con la biondina. In queste ultime ore, la concorrente inoltre è scoppiata in lacrime dopo un confessionale. Ha parlato della figlia Nina e la nostalgia si è fatta sentire. Per evitare che il gruppo la notasse, ha deciso di rinchiudersi nella stanza ‘segreta’ che condivide con Rita Rusic per la notte e dare sfogo alle lacrime. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia. Poco dopo è stata chiamata per la cena e solo l’imprenditrice e Licia Nunez hanno notato i segni del pianto sul suo volto. “Rimango qui perchè non voglio che il resto del gruppo mi chieda”, ha detto Clizia, accennando alla volontà di non condividere questo malessere anche con tutti gli altri. Dopo un po’ le lacrime hanno lasciato il posto ad un certo fastidio: “Ho scoperto che Nina è ancora col padre. Speravo che fosse con i miei genitori”.

Clizia Incorvaia: ammiro Ivan Gonzalez ma…

Una domenica nera per Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip 4. Non solo la nostalgia di casa e della figlia in particolare, ma anche un piccolo incidente durante le prove di Grease. L’influencer infatti è finita in coppia con Andrea Denver, che tuttavia non è riuscita a mantenere la presa ed è crollata a terra. Poco prima, i due erano stati interrotto proprio nello stesso punto dal freeze, ancora più difficile da gestire visto che Clizia si trovava a testa in giù. Il modello però ha lasciato intuire che la posizione per lui fosse scomoda per un altro motivo: “Grazie, mi avete salvato da…”, ha detto alla produzione. Ci ha pensato il karma poi a restituire il favore a Denver, che nelle ore serali si è fatto male ad una gamba durante le altre prove. Intanto Patrick Pugliese e Denver le hanno rivelato subito dopo la puntata di venerdì che Ivan Gonzalez prova un sincero interesse nei suoi confronti. “Lo trovo molto consapevole della sua arma di seduzione”, ha detto invece Clizia, “è abituato a fare questo. Io vengo da esperienze molto difficili e con una persona abituata a sedurre, mi mette con il chi va là, mi dà fastidio”. Patrick e Andrea però sono sicuri che lo spagnolo fosse interessato a lei per motivi sinceri, sia perchè è una bella ragazza sia per la sua personalità. La Incorvaia però, per quanto ammiri Ivan per tutto quello che vorrebbe fare per la sua famiglia, non riesce a vederlo sotto una luce romantica. “Da qua a dire del tenero no, è una persona che ho appena conosciuto”, ha detto, “A me gli uomini troppo belli e presi dalla loro immagine…”. Un no secco quindi e la spiegazione arriva subito dopo: “Sono stata con narcisisti per altri motivi, la donna sono io, voglio un uomo tranquillo che non sia una prima donna”. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA