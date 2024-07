Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, matrimonio da favola e tanti invitati Vip/ Da Rita Rusic a Patty Pravo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, le foto del matrimonio da sogno

Lo scorso venerdì, il 12 luglio 2024, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno coronato il loro sogno d’amore con la celebrazione di un matrimonio da favola; la location è stata la splendida Forte dei Marmi, dove proprio i genitori del ragazzo, Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si conobbero e si innamorarono tanti anni fa sul set del famoso film Sapore di mare 2. Alla cerimonia hanno fatto seguito i festeggiamenti in un ricevimento da sogno presso il Maitó, un beach club allestito per l’occasione con fiori e candele, dove la coppia ha accolto i numerosi ospiti.

Il settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, ha raccontato il film del loro matrimonio e mostrato alcune immagini; dalla fotografia di Paolo Ciavarro, commosso durante la cerimonia con in braccio il figlio Gabriele e affiancato dalla madre, a quella con Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro seduti vicini ad assistere al matrimonio. L’attrice è parsa visibilmente emozionata, lei che ha sempre tifato per l’amore della coppia, nata al Grande Fratello Vip nel 2020 e che, per via dei suoi problemi di salute, ha deciso di anticipare la data delle nozze dall’autunno all’estate.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, gli invitati vip e il ricevimento post-matrimonio

Il matrimonio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, racconta il settimanale Chi, è stato celebrato al tramonto alla presenza di numerosi invitati, anche Vip; tra i volti noti hanno partecipato Antonio Zequila e Rita Rusic, oltre a Edoardo Tavassi e alla fidanzata Micol Incorvaia, sorella di Clizia, che ha preso il bouquet. Alla cerimonia ha preso parte anche una voce simbolo della musica italiana, l’intramontabile Patty Pravo, che per l’occasione ha cantato accompagnando il primo ballo della coppia di neo-sposini.

“Oggi si festeggia l’amore“, la frase che campeggiava all’ingresso del Maitó dove la coppia ha dato il via ai festeggiamenti insieme alla famiglia e ai tanti amici; per l’occasione è stata anche preparata una gigantesca torta multipiano, per un ricevimento all’insegna della dolcezza.











