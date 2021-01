Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro?/ Eleonora Giorgi: “Prima c’è il divorzio”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro negli ultimi giorni sono nuovamente finiti al centro del gossip. Una foto pubblicata dalla influencer su Instagram ha portato molti a credere fosse in dolce attesa. Lo scatto, invece, risale a quando Clizia era incinta di Nina, figlia avuta da Francesco Sarcina. Per mettere fine all’equivoco è allora intervenuta anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo Ciavarro, chiarendo la vicenda ai microfoni di Novella2000. “Clizia ha solo raccolto una serie di foto per fare una specie di album, alcune le ha pubblicate sui social e si è creato un gran tamtam, fondato solo sulla curiosità di chi osserva – ha spiegato la Giorgi, per poi mettere fine definitivamente al gossip – Ma assolutamente non è incinta. Clizia e Paolo sono molto attenti vogliono rispettare delle tappe precise“.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, un figlio sì ma nel futuro…

Eleonora Giorgi è felicissima della storia d’amore tra Clizia e Paolo, tanto da definire la Incorvaia una vera e propria “benedizione”. Suocera e nuora hanno ormai creato un rapporto bellissimo: “Con lei, Paolo è diventato un uomo. Li vedo benissimo insieme e, con loro, io sto benissimo. Non sa quante volte passiamo tempo insieme, solo noi tre, anche con Nina ovviamente”, ha raccontato la Giorgi. Dunque, la foto postata da Clizia ha solo creato un equivoco, ora chiarito. Tant’è che l’attrice ha spiegato: “Prima c’è il divorzio, poi è bene che Nina, che è una delizia, cresca un po’”. Insomma, tutto abbastanza chiaro, dunque.



© RIPRODUZIONE RISERVATA