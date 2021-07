Clizia Incorvaia incinta di Paolo Ciavarro?/ Parla Eleonora Giorgi: “La gravidanza…”

Ospite di Roberta Capua a Estate in Diretta, Eleonora Giorgi si è lasciata andare a numerose rivelazioni, dicendo la sua anche su gossip che riguardano da vicino suo figlio Paolo Ciavarro e la sua fidanzata Clizia Incorvaia. In particolare da giorni si mormora che la coppia sia davvero in dolce attesa e che stia solo aspettando il momento giusto per annunciarlo a tutti. Non poteva dunque mancare la domanda ad Eleonora Giorgi sulla presunta gravidanza, alla quale l’attrice ha così risposto: “Paolo e Clizia ono innamoratissimi. Ci siamo per la gravidanza? Secondo me arriveranno insieme”, ha rivelati, facendo riferimento all’arrivo di nipotini sia da Paolo che dall’altro suo figlio Andrea. Parole, quelle della Giorgi, che dunque non confermano ma neppure smentiscono il gossip su suo figlio e la fidanzata, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip.

Eleonora Giorgi e quelle rivelazioni sul passato di Paolo Ciavarro…

Eleonora Giorgi, nel corso della sua intervista, ha toccato anche l’argomento Europei di calcio, ricordando il talento in questo sport di suo figlio Paolo Ciavarro. L’ex gieffino era infatti una promessa del calcio ma un infortunio importante ha purtroppo fermato la sua carriera: “Florenzi era una riserva di Paolo. – ha spiegato la Giorgi, ricordando che il figlio arrivò a sostenere un provino al Manchester City al temòpo in cui era allenatore Roberto Mancini. – Poi si è rotto un tendine e si è molto demoralizzato. Ci vuole molto carattere e disciplina nella vita. Mi è dispiaciuto perché mi dispiace quando uno lascia andare un proprio talento”, ha concluso.

