Clizia Incorvaia torna a Pechino Express?/ In coppia con la suocera Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi insieme a Pechino Express 2023?

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi potrebbero essere una delle coppie della prossima edizione di Pechino Express? Lo annuncia Nuovo Tv, rivelando che suocera e nuora starebbero pensando di partire insieme nel reality show condotto da Costantino Della Gherardesca e sbarcato su Sky con l’edizione 2022. Ricordiamo che Clizia Incorvaia, ora legata a Paolo Ciavarro figlio dell’attrice, ha già partecipato al celebre format: nel 2016 ha formato la coppia de “I coniugi” con l’ex marito Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Dopo aver affrontato tre eliminazioni indenni, i due ex coniugi hanno dovuto abbandonare Pechino Express a un passo dalla finale, “per colpa” di Lory Del Santo. Nel corso della gara, Clizia era stata ribattezzata dai Socialisti – vincitori dell’edizione – come “Clizianetor”, perché smaniosa di vincere e disposta a tutto pur di arrivare alla fine.

Alfonso Signorini, padrino di Gabriele Ciavarro figlio di Paolo e Clizia Incorvaia/ "Spero di essergli guida"

La prima volta di Clizia Incorvaia a Pechino Express nel 2016

Durante Pechino Express 2016 Clizia Incorvaia e l’allora marito Francesco Sarcina erano stati protagonisti di numerosi battibecchi. “Maschilista e schiavista” gli aveva detto lei, mentre lui le aveva usato che era meglio farsi prete piuttosto che restare un altro minuto al suo fianco: “Capitava che lo provocassi per metterlo a tacere. Lui giocava a fare il grande con me, ma bastava rispondergli a tono perché mi ascoltasse, nonostante sia molto testardo. A me non piace fare quella del mercato del pesce, ma quando è troppo è troppo: quando mi accendo, come in quei casi, non riesco più a fermarmi”, aveva poi spiegato la l’influencer Vanity Fair. Per Eleonora Giorgi, invece, sarebbe la prima volta a Pechino Express, anche se ha già partecipato in passato a “Ballando con le stelle” e alla terza edizione del “Grande Fratello VIP”. Le due donne sembrano molto affiatate: “Eleonora è meravigliosa, andiamo molto d’accordo”, ha detto la Incornicia come riporta Nuovo Tv.

