CLIZIA INCORVAIA / Un amore segreto? “Non voglio che si capisca altro”. Paolo Ciavarro ‘scaricato’? (Gf Vip)

Clizia Incorvaia non potrebbe aver raccontato proprio tutto al Grande Fratello Vip 4. Alcune sue parole infatti hanno sollevato nuovi dubbi sulla possibilità che l’ex di Francesco Sarcina abbia già un nuovo amore pronto ad attenderla all’esterno della Casa. “Siamo stati presi un po’ alla sprovvista, perchè nella vita normale non è così”, ha detto nel post puntata a Licia Nunez, parlando di Paolo Ciavarro, “è come vedere un album di nozze non consumato. Io e lui ci stiamo semplicemente conoscendo. Tra me e lui ci sono delle affinità, certo. Non è che ci siamo baciati o abbiamo fatto chissà che. Non voglio che si capisca altro”. Non è chiaro quindi se Clizia tema il clamore agli occhi del pubblico, cosa già successa, oppure che una persona speciale possa travisare quanto sta accadendo fra lei e Ciavarro. Parlando di nuovo con l’amica nelle ore successive, la Incorvaia ha manifestato l’intenzione di chiarire tutto. “Vorrei farlo in confessionale e non solo. Farlo in maniera neutra per l’esterno e poi provvedere all’interno. E’ qui che ti estranei completamente dall’esterno e vivi solo quello che succede dentro”, ha detto, lasciando intuire che ci sia qualcosa da chiarire con qualcuno. E di certo non parlava di Paolo. Clicca qui per guardare il video di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

ANTONIO ZEQUILA COLPISCE ANCORA: NON SI ARRENDE CON CLIZIA INCORVIA

Sono momenti intensi fra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip 4. I due hanno vissuto un party emozionante e si sono lasciati andare persino ad un abbraccio affettuoso. Dopo il gioco della mela che ha permesso ad entrambi di ritrovarsi viso a viso, tra l’altro. Anche se l’ex di Francesco Sarcina è sicura che fra lei e Paolo sia nata solo un’amicizia, questo non le impedisce di confidarsi molto con lui. “Ci sono dei vampiri energetici, ti tolgono l’energia. Assorbo tantissimo, così come mi arriva l’energia positiva, così quella negativa”, gli ha detto in questi giorni, parlando del suo modo di vivere le relazioni con gli altri. Sull’altro fronte però c’è sempre Antonio Zequila pronto a spendere una parola dolce nei suoi confronti. In una delle scorse notti, Roma è stata colpita da un temporale piuttosto forte e Er Mutanda si è subito diretto in giardino per controllare la situazione. “Ah ma vedi che allora sei gelosa? Il primo amore non si scorda mai”, ha detto l’attore, riferendosi al fatto che in quel momento, al suo fianco, ci fosse anche Licia Nunez. “Gelosissima”, ha detto poco dopo, accogliendo l’invito di Clizia di ballare in salotto.

