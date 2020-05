Clizia Incorvaia “Voglia matta di fare l’amore con Paolo Ciavarro”/ “Di notte noi…”

Pubblicità

Si sono incontrati e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, poi Clizia Incorvaia è stata squalificata dal gioco e ha dovuto abbandonare il programma. Poi il Coronavirus, la quarantena, l’obbligo a rimanere chiusi in casa e il divieto di lasciare la propria regione. È così che oggi, a mesi di distanza dalla sua uscita dalla Casa, Clizia non è ancora riuscita a riabbracciare Paolo Ciavarro. La loro relazione va avanti ma solo virtualmente, tanto che la donna, intervistata da Novella 2000, ammette di sentire un estremo bisogno di averlo vicino anche fisicamente. “La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai!“, ha infatti esordito la Incorvaia. Che ha poi svelato: “Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere.”

Pubblicità

Clizia Incorvaia, confessioni piccanti su Paolo Ciavarro: “Il desiderio tra noi aumenta…”

Clizia Incorvaia d’altronde sottolinea “Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? – e perciò ammette – Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”. D’altronde la lontananza non fa che acuire questa voglia: “Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio; è tutto un crescere. – confessa la bionda influencer, che spiega – Assurdo: viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano: sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”. Gli unici contatti sono dunque soltanto virtuali: “Soprattutto la notte. Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, […] Giochiamo”, conclude Clizia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA