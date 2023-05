Cloris Brosca, chi è/ La celebre Zingara di Luna Park: “un personaggio indovinato”

Cloris Brosca, chi è l’attrice

Cloris Brosca, volto storico della fascia preserale della Rai, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 9 maggio, di Oggi è un altro giorno. Nata a Napoli nel 1957, ha lavorato per molti anni in teatro, cinema e televisione con Tino Buazzelli, Gigi Proietti, Eduardo De Filippo, Massimo Troisi, Giuseppe Tornatore, Marcello Mastroianni.

Gianni Morandi, ex marito Laura Efrikian/ Perché si sono lasciati? "È stato..."

Il successo è arrivato nel 1994 con il programma “Luna Park” in cui interpretava la “Zingara”: “È stato un personaggio più che indovinato. Il gioco era ben congegnato, gli indovinelli – in rigoroso endecasillabi a rima baciati, composti dagli autori Bruno e Umberto Boccoli (padre e figlio) – aggiungevano ubi valore non indifferente alla performance”, ha detto Cloris Brosca a Sound36. Dopo il successo nel programma, il gioco finale con protagonista la “Zingara” è diventato un programma spin-off itinerante, durati quasi 8 anni.

Serena, morte figlia di Laura Efrikian e Gianni Morandi/ "Nessuno ha colpe"

Cloris Brosca: il debutto con Troisi

Dal 2000 al 2001 Cloris Brosca ha condotto “I fatti vostri”, la celebre trasmissione di Michele Guardì su Rai 2. L’attrice ha preso parte anche a diverse serie tv come “La squadra” e “Raccontami”. All’inizio della sua carriera Cloris Brosca ha recitato nel film “Ricomincio da tre”, diretto e interpretato da Massimo Troisi: “Massimo Troisi possedeva al massimo grado questa capacità di essere senza filtri, senza difese, davanti alla macchina da presa, raggiungendo dei momenti altissimi nell’ultimo suo film Il postino, ma quest’arte era in lui presente già all’inizio della sua carriera d’attore ed è visibile anche nel primo film Ricomincio da tre a cui ho avuto la fortuna di partecipare”, ha detto l’attrice a Donna Pop. Nel film interpretava Rosaria, la sorella di Gaetano, il personaggio interpretato da Troisi.

LEGGI ANCHE:

Marco e Pietro, fratelli di Marianna Morandi/ "Una famiglia bellissima, amo tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA