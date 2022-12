CNG/ Si apre l’Assemblea generale alla presenza del Ministro Abodi

Si apre l’Assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma, con l’intervento della Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani.

L’evento, che terminerà domenica 18 dicembre, vedrà tra gli altri la partecipazione di Maria Cristina Pisani, presidente del Cng, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Tiziano Treu, Presidente del CNEL. Durante la prima giornata del Congresso sarà presente anche Capitano Ultimo.

PU BROKER/ Da Assium bollino aziendale di affidabilità

“I dati parlano chiaro: il 32% dei giovani tra i 18 e i 34 anni dichiara di «soffrire spesso» di solitudine – afferma la Presidente Pisani – è quanto emerge da uno studio sul disagio giovanile che abbiamo condotto in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. Per questo, in piena sintonia con il Ministro, intendiamo costruire un percorso strutturale che sia orientato a dare risposte a queste priorità: dal tema occupazionale a quello della casa, dal benessere psicofisico all’inclusione sociale. Oggi è indispensabile che l’attenzione alle politiche giovanili entri a pieno titolo tra le priorità degli esecutivi di tutta Europa, in maniera trasversale, e senza esitazioni o rinvii” conclude Pisani, presidente del Cng.

FONDAZIONE LOTTERIA FILANTROPICA ITALIA/ De Bortoli, Manes e Micciché nominati nel nuovo CdA

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO MERLONI/ Biografia dell’industriale del “Modello economico Marchigiano”

© RIPRODUZIONE RISERVATA