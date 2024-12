I dipendenti pubblici vedranno accreditarsi sia la tredicesima mensilità che il bonus Natale che contribuisce ad arricchire la busta paga con la gratifica “natalizia”. Entrambe le indennità saranno pagate nello stesso momento, rispettando le scadenze previste per questo dicembre 2024.

I dipendenti pubblici potevano farne richiesta entro il 22 novembre 2024 tramite i servizi messi a disposizione della piattaforma NoiPA. Al momento sembrerebbe che i beneficiari ammontino a circa 100.000, rientrando nella misura coloro che hanno seguito alla lettera le regole per ottenere il bonus Natale da 100 euro una tantum.

Dipendenti pubblici tredicesima e bonus Natale 2024: quando arriva?

I dipendenti pubblici con tredicesima e bonus Natale 2024 riceveranno l’importo in base al settore a cui appartengono. Prima di vedere le date di accredito vorremmo far presente che chi non è riuscito a far istanza per ricevere l’indennità da 100€ una tantum, potrà riscattarla con la dichiarazione reddituale 2025.

Quanto alle date come da calendario ecco le scadenze suddivise per ambito di competenza:

13 Dicembre 2024 (visto che il 14 dicembre è di sabato), docenti delle scuole materne ed elementari;

(visto che il 14 dicembre è di sabato), docenti delle scuole materne ed elementari; 14 Dicembre 2024 (dato che il 15 è domenica): personale gestito dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa;

(dato che il 15 è domenica): personale gestito dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa; 16 Dicembre: altri dipendenti P.A e docenti supplenti temporanei.

Tempistiche e modalità di erogazione

NoiPA è il portale che prende in carico i pagamenti degli stipendi dei dipendenti pubblici, inclusa la tredicesima mensilità. La mensilità aggiuntiva di fine anno viene liquidata in una sola soluzione e a patto che il lavoratore abbia accumulato almeno un mese intero di stipendio.

Il pagamento dell’indennità mensile può variare in base alla situazione del dipendente e in merito al rapporto di lavoro tra il dipendente e la pubblica amministrazione.

Il calcolo della 13esima mensilità per i NoiPA

Il calcolo della 13esima mensilità – anche a favore dei dipendenti NoiPA – tiene conto della retribuzione complessiva dei lavoratori, con maggior riferimento al salario percepito durante il mese di dicembre (ad esclusione delle somme pagate a parte).

Le somme non ordinarie sono le indennità straordinarie come ad esempio i rimborsi spesa, il pagamento delle ferie oppure del lavoro straordinario.

Qualora un rapporto di lavoro terminasse prima di dicembre, allora il conteggio della tredicesima mensilità si baserà sull’ultimo salario percepito.