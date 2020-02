Coca Cola, bottiglie ritirate “rischio corpi estranei”/ La lista dei lotti richiamati

Il Ministero della Salute ha deciso il richiamo immediato di alcuni lotti di Coca Cola. Si parla di un “rischio fisico” per i consumatori, a causa della “possibile presenza di corpi estranei”. Nello specifico, si tratta di filamenti di vetro. Il richiamo riguarda i lotti di Coca Cola in confezione da sei bottiglie di vetro da 20cl ciascuna. Le confezioni fanno parte di otto lotti che sono stati prodotti nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona. Sette lotti sono di Original Taste, uno invece di Zero Zuccheri. Sul sito del Ministero della Salute è presente all’interno del comunicato una lista dei lotti, ma c’è anche la raccomandazione per i consumatori a verificare se le bottiglie già acquistate riportino lo stesso codice. In tal caso, la bevanda non va consumata: bisogna invece contattare il numero verde 800-534-934 per chiedere la sostituzione del prodotto.

COCA COLA, LOTTI RITIRATI PER “RISCHIO PCORPI ESTRANEI”

Sono diversi gli avvisi di immediato richiamo dal mercato per diversi lotti di Coca Cola venduta in bottiglie di vetro lanciati oggi dal Ministero della Salute attraverso il suo portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. I lotti interessati dal ritiro sono otto. I sette della Coca Cola Original Taste sono: L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021; L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021; L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020; L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020; L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021; L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020; L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020. Invece è solo uno quello di Coca Cola Zero Zuccheri: L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.

