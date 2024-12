La dieta della longevità? Va seguita fin da piccolissimi. E’ questo il consiglio del noto medico e nutrizionista Valter Longo, che ha ribadito il suo concetto nel suo ultimo libro, dedicato non solo ai grandi ma anche ai piccini, di modo da insegnare loro uno stile vi vita sano. Come sottolinea il portale La Cucina Italiana, stiamo dismettendo la dieta mediterranea, nonostante sia considerata a livello mondiale la migliore in assoluto per vivere in salute e per contrastare numerose malattie e patologie anche molto grave.

Proprio per questo sono sempre di più i bimbi obesi nel nostro Paese, tenendo conto che siamo la quarta nazione in Europa con questo problema. I numeri parlano chiaro, il 3% di tutti i bimbi italiani è un obeso grave, mentre uno su dieci è obeso e quasi due su dieci soffre di problemi di peso. Inutile ricordare come l’obesità possa portare a numerose malattie, ed è per questo che è fondamentale iniziare a mangiare bene fin da piccoli.

DIETA SANA ED EQUILIBRATA FIN DA BIMBI: “IN ITALIA TROPPA PASTA, PIZZA…”

Romina Cervigni, nutrizionista e responsabile della fondazione Valter Longo, parlando con La Cucina Italiana, sottolinea come l’obesità non è legata al cibo spazzatura in Italia, ma all’eccesso di determinati alimenti nella dieta di tutti i giorni, come ad esempio la pizza, la pasta, le patate e il pane, che presi singolarmente e nelle giuste quantità sono degli alimenti sani, ma che se mangiati in grandi quantità invece che ad esempio di legumi, frutta secca, verdure e frutta, possono creare dei problemi, portando all’accumulo di peso.

La dottoressa sottolinea come gli adulti non siano spesso consapevoli del problema obesità nei bambini, e sette su dieci di coloro che hanno figli sovrappeso non se ne rendono conto. Inoltre, sono molti coloro che non considerano l’obesità una malattia o che comunque non conoscono i risvolti negativi sul benessere umano, a cominciare da malattie croniche molto gravi che potrebbero insorgere quindi già in tenera età come diabete, malattie cardiovascolari, e fegato grasso.

DIETA SANA ED EQUILIBRATA FIN DA BIMBI: COSA E QUANTO MANGIARE

E’ fondamentale che il pediatra valuti la crescita del bimbo e nel contempo che lo stesso piccolo si ciba con prodotti sani ed equilibrati, quindi con una giusta dieta fin da subito. A riguardo la dottoressa consiglia frutta e verdura di stagione, ma anche pesce azzurro, legumi, quindi formaggi, carne e uova, quindi alimenti di origine animale che solitamente non sono presenti nella dieta degli adulti ma che vengono invece consigliati ai bambini in fase di crescita, senza ovviamente abusarne.

Per facilitare questa dieta equilibrata si consigliano 5 pasti al giorno, cercando poi di variare gli alimenti e quindi le fonti nutrizionali. Infine l’esperta consiglia di non mettere un bimbo a dieta, ma semmai di farlo mangiare più sano e meglio in maniera graduale e senza comunque farglielo notare, anche perchè se il piccolo è in sovrappeso non è colpa sua ma di chi lo accudisce.