Cocoon, l’energia dell’universo/ Su Rai 3 il film di Ron Howard (31 agosto 2019)

Cocoon, l’energia dell’ universo sarà trasmesso oggi, sabato 31 agosto, dalle ore 15.00 su Rai 3. Si tratta di una commedia di genere fantastico, girata nel 1985 con la regia di Ron Howard che tutti ricordiamo, oltre che per i successi ottenuti dietro la macchina da presa sul grande schermo, anche per aver interpretato l’indimenticabile Ricky Cunningam nella serie televisiva Happy Days. Il film è tratto dal romanzo di David Saperstein e conta un cast stellare di protagonisti. Nella parte del vecchio Art Selwyn citiamo in particolare l’attore Don Ameche, vincitore di un premio oscar proprio per la sua interpretazione in Cocoon. Altro mostro sacro del cinema statunitense che ritroviamo in questo film è Jessica Tandy, a sua volta vincitrice del premio oscar per il capolavoro A spasso con Daisy, che qui interpreta l’arzilla Alma Finley. Presente nel cast anche Steve Guttemberg, che ricordiamo per le sue interpretazioni comiche in Corto Circuito, Tre uomini e una culla e Scuola di Polizia. Tra le interpreti femminili altro nome di spicco è quello di Maureen Stapleton, premio oscar 1981 per Reds e la giovane Tahnee Welch, figlia della famosa attrice e modella Raquel Welch, che ha avuto con questo film la consacrazione come attrice, oltre che come bellissima figlia d’arte.

Cocoon, l’energia dell’universo, la trama del film

Cocoon, l’energia dell’universo racconta la storia di tre vecchietti, Joe Arthur e Ben, che vivono in un ospizio per anziani e si divertono frequentando, di nascosto, la piscina di una villa abbandonata che si trova nei dintorni del loro istituto. Un giorno la grande casa viene presa in affitto da quattro cugini, tra cui la giovane e sensuale Kitty, ed il divertimento dei tre amici deve loro malgrado interrompersi bruscamente. I tre tuttavia trovano il modo per frequentare i nuovi arrivati e, in occasione di una gita in barca, notano i quattro cugini caricare sopra coperta alcuni pacchi misteriosi, che poi si riveleranno essere enormi bozzoli, uguali a quelli depositati nella piscina in cui Joe Arthur e Ben hanno nel frattempo ripreso a nuotare di nascosto. I tre anziani amici sguazzando costantemente nella piscina sembrano acquisire ogni giorno una salute ed un vigore crescente, facendo si che si diffonda una voce clamorosa quanto incredibile: le acque della piscina in cui sono immersi i misteriosi bozzoli hanno il potere di donare l’eterna giovinezza e l’immortalità a chiunque ne venga a contatto. Ma chi sono in realtà i quattro cugini e che cosa sono venuti a fare nella villa dalla piscina misteriosa? La verità è davvero quella che sembra? Per saperlo non vi resta che sintonizzarvi su Rai tre alle ore 15.00 di Sabato 31 Agosto per guardare Cocoon, l’energia dell’universo.

