Codice rosso contro violenza sulle donne è legge/ Michelle Hunziker: “Grande giorno”

Codice rosso contro la violenza sulle donne è legge, esulta anche Michelle Hunziker: via libera definitivo del Senato al disegno di legge sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Una modifica al codice di procedura penale fortemente voluta dal Governo M5s-Lega – nonostante le polemiche sulla castrazione chimica – l’ok arrivato grazie a 197 sì e 47 astenuti (esponenti di Partito Democratico e LeU). «Una legge proposta da Doppia difesa un po’ di tempo fa perché non ne potevamo più di vedere morire le donne in attesa di giudizio, donne che non venivano ascoltate e che erano tradite dallo Stato, che aspettavano qualcuno che le potesse proteggere», le parole di Michelle Hunziker su Instagram, con la presentatrice elvetica che ha lottato insieme all’attuale ministro Giulia Bongiorno per contrastare con ogni mezzo la violenza contro le donne: «E’ un grande giorno, sono contento che sia passata: ringrazio questo governo e tutti coloro che firmarono la promessa di fare il possibile per farlo passare».

MICHELLE HUNZIKER ESULTA, CODICE ROSSO CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE E’ LEGGE

Il ddl verrà ora pubblicato in Gazzetta ufficiale e il Governo si è detto soddisfatto per l’obiettivo raggiunto. «La legge Codice Rosso rappresenta il massimo che si può attualmente fare sul piano legislativo per combattere la violenza sulle donne», le parole del ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, soddisfatto anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha messo nel mirino gli esponenti di LeU e Pd: «Parlano parlano ma quando serve se ne fregano». Da oggi lo Stato dice che le donne non si toccano, il messaggio del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha ricordato un triste dato che invita tutti a riflettere: in Italia ogni 72 ore muore una donna per femminicidio. Un’emergenza sociale che sarà contrastata da oggi con il Codice rosso, una possibile soluzione alla violenza domestica e di genere.





