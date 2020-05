Codice: swordfish/ Video, su Canale 20 il film con John Travolta (30 maggio)

Pubblicità

Codice: swordfish va in onda sul 20 in prima serata, alle 21 di oggi, 30 maggio. Si tratta di un film d’azione che unisce la tecnologia a dei personaggi particolari e trasporta lo spettatore in un mondo adrenalinico e pericoloso. Il film è diretto da Dominc Sena, già regista di Fuori in 60 secondi con Angelina Jolie e Nicolas Cage. Scritto da Skip Woods ed uscito nei cinema nel 2001, Codice Swordfish potrebbe non aver del tutto conquistato la critica ma vanta un cast di tutto rispetto con John Travolta, Hugh Jackman, Don Cheadle e Hale Berry. Questi attori hanno conquistato il pubblico con la loro interpretazione riuscendo a sviluppare delle buone trame e a dare spessore ai personaggi.

Codice: swordfish, la trama del film

Codice: swordfish ruota attorno alla figura di Gabriel Shear, una pericolosa spia che vuole diventare più forte e potente entrando nel mondo del cyberspazio. Poiché però non è così semplice aggirare i protocolli di sicurezza ha bisogno di sfruttare un hacker da poco uscito di prigione, Stanley Jobson, che in precedenza era riuscito a violare dei sistemi dell’FBI. Così questi due personaggi incroceranno i loro percorsi e Stanley proverà ad aiutare Gabriel e la sua partner (Hale Berry) a rubare miliardi da un fondo governativo anche nella speranza di poter riuscire a rivedere la figlia. Una storia adrenalinica in un mondo fatto di violenza, illegalità e marcio in cui i personaggi si addentreranno con il passare del tempo.

Video, il trailer di Codice: swordfish





