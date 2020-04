Col trattore e la Madonna da Pavia al Duomo/ Voleva pregare per coronavirus: multato

Pubblicità

Un agricoltore partito da Landriano, in provincia di Pavia, è arrivato fino in Piazza Duomo a Milano a bordo di un trattore con una statua della Madonna di Fatima per pregare e chiedere la grazia contro il coronavirus. Questa la scena verificatasi nella giornata di ieri, con l’uomo che dopo essere giunto indisturbato nel centro di Milano si è inginocchiato per invocare la protezione della Madonna dalla “piaga” che sta affliggendo ormai tutto il mondo. Un atto di devozione compiuto in assoluta buona fede da parte dell’agricoltore, privo di qualsiasi intento provocatorio, ma che si è concluso per lui con una inevitabile beffa. Fermato dagli agenti della Polizia Locale e dai militari dei carabinieri che stavano perlustrando la zona e controllando il rispetto delle limitazioni imposte dal governo, l’uomo è stato multato.

Pubblicità

COL TRATTORE IN PIAZZA DUOMO A MILANO PER PREGARE

Le buone intenzioni alla base del gesto non hanno salvato l’agricoltore del Pavese da una inevitabile multa. Come riportato da “Il Giorno”, l’uomo sarebbe partito con la propria auto da Landriano. Una volta arrivato in una cascina di via Ripamonti, alla periferia sud di Milano, ha effettuato il cambio del mezzo compiendo la tratta rimanente a bordo di un trattore. Giunto in Piazza Duomo, munito di mascherina, il devoto agricoltore si è inginocchiato e ha iniziato a pregare davanti alla cattedrale dedicata a Maria Nascente. Per lui la legge del contrappasso si è determinata dal fatto che dopo l’identificazione Polizia e carabinieri lo hanno multato proprio per aver violato le misure restrittive in vigore per limitare la diffusione del coronavirus. Un po’ un paradosso per l’uomo arrivato fino in Piazza Duomo per chiedere la protezione della Madonna dal contagio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA