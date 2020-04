Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti: più di 20mila morti, fase 2 lontana

Pubblicità

La fase 2 del coronavirus in Italia (ovvero convivere con il Covid-19) è lontana: quanto emerso nel bollettino della Protezione Civile di ieri mostra aggiornamenti di per sé non “tremendamente” peggiori rispetto agli ultimi giorni, ma conferma un trend in lieve deflessione che procede purtroppo in maniera troppo lenta per pensare ad una “riapertura” semi-totale del Paese in breve tempo. Mentre le task force del Governo proseguono nel lavoro di preparazione accurata di come dovrà avvenire la fase 2, oggi è il 14 aprile ovvero il giorno in cui alcune (poche) attività riaprono per effetto del Dpcm 10 aprile: intanto però, i dati giunti ieri da tutta Italia frenano gli entusiasmi sulla potenziale e imminente fase 2.

20465 morti (+566, +2,8% rispetto a ieri), 103.616 contagi attuali al coronavirus, +1363 (+1,3%), ricoverati in terapia intensiva 3.260 (-83, -2,5%): i decessi avanzano ancora con medie troppo alte per considerare l’emergenza verso il finire, «sarà l’ultimo degli indicatori che vedremo deflettere. Il trend diminuisce ma siamo ancora a 500 di media ed è una terribile notizia, sempre» ha spiegato il direttore del settore malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, nella conferenza stampa con Borrelli.

A livello di distribuzione del contagio sul territorio, la Protezione Civile raccogliendo le ultime notizie in arrivo dai singoli bollettini regionali ha emesso questo bilancio al 13 aprile 2020: 31.935 contagi positivi in Lombardia, 13.818 in Emilia-Romagna, 12.765 in Piemonte, 10.766 in Veneto, 6.257 in Toscana, 3.365 in Liguria, 3.080 nelle Marche, 3.920 nel Lazio, 3.062 in Campania, 2.080 nella Provincia autonoma di Trento, 2.512 in Puglia, 1.307 in Friuli Venezia Giulia, 2.050 in Sicilia, 1.778 in Abruzzo, 1.537 nella Provincia autonoma di Bolzano, 625 in Umbria, 914 in Sardegna, 791 in Calabria, 582 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 202 in Molise.

CORONAVIRUS ITALIA, IL PUNTO DI REZZA

«Le cose vanno meglio, ma siamo ancora in fase 1 e bisogna stare cauti in preparazione di una eventuale fase-2» spiega ancora il professor Rezza “ricacciando” indietro qualche “facile entusiasmo” visto negli ultimi giorni tra analisti e semplici cittadini. Mentre da più parti si parla – giustamente, non bisogna perdere altro tempo visto il crollo del Pil tra marzo a aprile – di come riaprire l’Italia, il Comitato Tecnico Scientifico frena praticamente su tutti gli elementi di discussione: «Subito dopo il lockdown continua un po’ di trasmissione, intradomiciliare o intrafamiliare. Questo fa sì che la coda si allunghi, dopo il lockdown c’è una coda di casi. Dobbiamo poi tener conto che il tempo che trascorre tra il momento del contagio e quello della notifica può raggiungere i 20 giorni. Quando leggo ‘3000 nuovi contagi’, in realtà sono nuovi casi», ha ribadito ancora il membro Iss Giovanni Rezza nel commentare gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia prima del 14 aprile.

In merito alla possibilità di come possa strutturarsi questa necessaria fase 2, l’esperto professore prova a spiegare «Non arriveremo a contagi zero. Nella fase 2 dovremo essere pronti a mettere toppe, a intervenire dove potrebbe crearsi un cluster. Sarà fondamentale lavorare sul territorio, tutto il sistema dovrà essere rafforzato per essere estremamente pronti ad agire per identificare e contenere eventuali focolai nuovi». Polemica poi sollevata sul fronte sportivo quando alla domanda sul calcio da far ripartire/bloccare come gli altri sport, Rezza risponde così «Serie A che riprende a maggio? Se dovessi dare un parere tecnico non darei un parere favorevole. Penso possa essere condiviso dal Cts, poi spetta alla politica decidere». Anche da questo si può ben intuire come la tanto attesa fase 2 sia tutt’altro che prossima a venire..





