Colapesce e Dimartino/ “Nostro rapporto si basa su sfiducia. Dividerci? Ecco i nostri piani per il futuro…”

Scoppia l’estate e arriva Tim Summer Hits, un appuntamento a cui Colapesce e Dimartino non possono mancare. D’altra parte sono o no i re della ‘musica leggerissima’? L’estate per la coppia è cominciata nel migliore die modi, con esibizioni live e il tour Lux Eterna Beach che porteranno avanti per tutta la stagione. Dopo aver realizzato insieme tre album ed un film, il duo siculo vuole godersi il momento e soprattutto continuare a raccontare – attraverso la musica – nuove storie e nuove emozioni.

Guai quindi a dire che Colapesce e Dimartino potrebbero abbandonare il loro progetto per tornare ad imboccare la strada da solisti: “Noi crediamo che le nostre cose insieme abbiano senso proprio perché non abbiamo mai smesso di essere Colapesce e Dimartino”, hanno dichiarato a Ravennaedintorni.it. “Nessuno di noi due ha rinunciato alla propria individualità e le nostre diversità, che invece sono proprio la chiave di tutte le cose che facciamo come coppia”, le loro parole.

Colapesce e Dimartino enigmatici sul proprio futuro: “Non abbiamo piani ma dopo tutto questo tempo…”

“Per il futuro non abbiamo programmi, ma di sicuro dopo tutto questo tempo assieme pensiamo che sia arrivato il momento di prenderci una vacanza”, hanno continuato Colapesce Dimartino, lasciando intendere che comunque andranno avanti insieme. D’altronde la coppia dà la sensazione di aver ancora molto da dire e in questo senso l’ xploit a Sanremo, che li ha consacrati in ambito nazionale, sembra far già parte del passato.

“Il nostro è un rapporto che si basa sfiducia: siamo molto bravi a criticarci l’un l’altro e quindi a metterci in gioco. Il successo a Sanremo? Non abbiamo scritto quel brano per il Festival ma perché avvertivamo l’esigenza di dire quelle cose in quel momento specifico. Il fatto che poi sia finita lì ed è andata come è andata è stato del tutto fortuito”.

