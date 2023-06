Colapesce e Dimartino/ “Successo inaspettato e siamo contentissimi…”, novità per il Club Tour 2023

La freschezza di Colapesce e Dimartino al Tim Summer Hits 2023

Grande attesa per Colapesce e Dimartino al Tim Summer Hits 2023. La coppia di cantautori ha appena ricevuto un premio di assoluto prestigio, relativo alla migliore colonna sonora per il film La primavera della mia vita. Dunque un debutto cinematografico coi fiocchi per Colapesce e Dimartino, che hanno lasciato il segno nel lungometraggio, dove gli stessi sono anche interpreti. In una intervista rilasciata a Tag24, i due cantanti hanno espresso grande entusiasmo per i traguardi appena raggiunti e per certi versi inaspettati. “Siamo molto felici, abbiamo lavorato tantissimo, quando ci hanno comunicato la vittoria eravamo spiazzati perché è stato un anno davvero importante per noi…“, hanno commentato felici e soddisfatti i due cantautori.

Colapesce Dimartino: esce Considera / Il teaser del nuovo singolo é sorprendente: il motivo

“Per noi venendo da Sanremo e quindi da due premi molto importanti della Critica, quello Mia Martini (sala stampa, ndr) e Lucio Dalla (web, radio e tv, ndr), ricevere un riconoscimento anche nel cinema, dove siamo degli ospiti, anche alla prima esperienza, è stato davvero inaspettato e siamo contentissimi”, ha precisato Colapesce.

Colapesce Dimartino "Volevamo cantare Azzurro con i detenuti"/ "Un'idea potente ma…"

Colapesce e Dimartino, si aggiungono nuove date al Club Tour 2023

Di sicuro l’esperienza cinematografica di Colapesce e Dimartino ha dato nuovo slancio al Club Tour 2023, che vede arricchirsi di nuove tappe e che, ricordiamo, prenderà via il prossimo novembre. Un’ottima notizia per la coppia, che non vede l’ora di tornare sul palco e di “abbandonare” il grande schermo. “Noi veniamo della musica, il cinema ha meccanismi che abbiamo imparato a poco a poco. Il cinema è più corale, in cui ogni reparto deve comunicare con l’altro e ci siamo abituati a questo mondo un po’ militare. La musica è più tranquilla, diciamo”.

COLAPESCE & DIMARTINO, "SPLASH"/ Vince 2 premi ma loro non ci sono: cosa è successo?

“Ci piace molto avere una libertà creativa che magari quei tre minuti e mezzo di una canzone non ti danno”, continuano Colapesce e Dimartino nell’intervista. “La colonna sonora che abbiamo scritto ha dentro tante sfaccettature, abbiamo lavorato tanto e questo è un premio di cui siamo molto soddisfatti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA