Coldplay, Chris Martin legge la proposta di matrimonio al concerto di Roma/ “Raffaele, mi vuoi sposare?”

Chris Martin legge la proposta di matrimonio al concerto dei Coldplay

La tappa romana di una delle band musicali più amate nel mondo si è trasformata ben presto in una giornata magica per due spettatori e fan dei Coldplay, con tanto di proposta di matrimonio letta dal leader della formazione Chris Martin. Lo stadio Olimpico è stato la cornice di un momento decisamente toccante e il video ha subito fatto il giro del web dopo che qualche curioso presente al concerto ha ripreso con lo smartphone il tutto, lui si è inginocchiato, lei ha fatto segno di sì con la testa accettando la proposta di una vita da trascorrere al fianco del ragazzo in questione: “Aiutateci a far arrivare questo video ai ragazzi” si legge in un appello spuntato dopo l’evento capitolino dei Coldplay.

In un altro episodio simile andato in scena all’Olimpico a leggere la proposta ci ha pensato direttamente il leader Chris Martin nel bel mezzo del brano Fix You, il cantante ha accettato di fare da tramite tra una futura coppia di sposi: “Puoi chiedere al mio ragazzo se vuole sposarmi? Si chiama Raffaele” si legge in un cartellone mostrato all’artista che senza pensarci due volte ha avvicinato i due.

Coldplay, la rivelazione di Chris Martin: “Le migliori ispirazioni arrivano di notte”

Le date dei concerti a Roma della storica band si sono rivelate un successo dietro l’altra, con milioni di spettatori interessati che non si sono persi gli eventi con i Coldplay protagonisti, a distanza di oltre vent’anni di carriera la formazione continua a impilare successi e gran parte del merito è ovviamente da attribuire a Chris Martin, capace di regalare emozioni e tirare fuori dalla sua penna canzoni che hanno fatto la storia. Nel corso di una curiosa intervista l’artista nativo di Exeter ha svelato alcuni dei suoi segreti: “Mi piace molto stare sveglio e penso che le canzoni arrivino tra mezzanotte e le due di di notte, spesso l’ispirazione mi arriva in quelle ore, quando avviene non posso aspettare di svegliarmi per acciuffarle”.

Dopo le tappe a Roma i Coldplay si preparano a emozionare i fan tedeschi, visto che nei prossimi giorni sono previste le date del tour a Dusseldorf, pronta ad accogliere la band alla Espirit Arena per tre serate da sogno, che sicuramente andranno a ricalcare quanto visto all’Olimpico.











