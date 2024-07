Scaletta Coldplay concerto Roma, Stadio Olimpico oggi 16 luglio 2024/ Chiusura in gran stile per Chris Martin

Concerto dei Coldplay a Roma, scaletta di oggi 16 luglio 2024: chiusura imperdibile della band di Chris Martin

Si conclude con il concerto di oggi, 16 luglio 2024, allo Stadio Olimpico di Roma dei Coldplay, la 4a ed ultima data del Music of The Spheres–World Tour in Italia. La band inglese capitanata da Chris Martin regalerà ai telespettatori uno spettacolo unico ed emozionante. Sull’enorme palco non mancheranno luci, effetti visivi ed energia per rendere la serata indimenticabile.

Nelle date precedenti dei concerti allo Stadio Olimpico di Roma dei Coldplay: il 12, 13 e 15 luglio 2024, ci sono stati dei video d’apertura sull’impegno green dei Coldplay e tracce dell’album Music of the Spheres che narrano di un sistema planetario immaginario, con pianeti, satelliti e stelle. Pertanto, durante le loro esibizioni, la band crea un’atmosfera di spazio e mondi lontani. Mentre per quanto riguarda la scaletta del concerto dei Coldplay a Roma la sequenza delle canzoni ci fa ballare e muovere, ma c’è spazio anche per i pezzi più lenti e riflessivi, che uniscono le emozioni di tutti rendendole quasi tangibili.

Scaletta dei Coldplay concerto allo Stadio Olimpico di Roma oggi 16 luglio 2024: tutte le canzoni Nel dettaglio, per quanto riguarda la scaletta del concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma di oggi, martedì 16 luglio 2024, non sono previsti variazioni rispetto alle precedenti date, canzoni come “Fix You”, “Viva la Vida” e “Yellow” sono intramontabili e per questo immancabili in scaletta. Chris Martin e la sua band, infine, durante i loro concerti rendono parteci gli spettatori con coreografie da fare con il pubblico, con braccialetti colorati che si vedono al buio, coriandoli biodegradabili da lanciare in aria, che rendono la partecipazione ancora più attiva. Vediamo dunque nel dettaglio la scaletta dei Coldplay a Roma:

Atto I – Planets:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise (extended intro and outro)

The Scientist (con estratti di Oceans nell’intro e nell’outro)

Atto II – Moon:

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Gravity

Orphans

Yellow

Atto III – Stars:

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign (con estratti da Music of the Spheres II e Every Teardrop is a Waterfall)

Something Just Like This (dei Chainsmokers; con la voce preregistrata di Chris Martin che si esprime nel linguaggio dei segni)

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Atto IV – Home:

(Discorso introduttivo di Louis Armstrong a “What a Wonderful World”)

Sparks

The Jumbotron Song

Humankind

Fix You

feelslikeimfallinginlove

