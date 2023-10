Colesterolo, la nutrizionista Bracale: “Alimentazione e sport per controllarlo”/ “Ma regole sono cambiate”

Dario Manfellotto, direttore della UOC di Medicina Interna dell’Ospedale Fatebenefratelli, e la biologa nutrizionista Renata Bracale, ospiti a Uno Mattina, hanno parlato del colesterolo, che se non controllato può causare non pochi problemi alla salute delle persone. L’informazione su questo fenomeno, tuttavia, è spesso carente.

“I colesterolo sono almeno due tipi. Nel sangue misuriamo quello totale, quello LDL (cattivo) e quello HDL (buono). Gli ultimi due sono proteine di trasporto, ovvero dei piccoli vagoni su cui il colesterolo viaggia nel sangue. Gli LDL si occupano del processo di arteriosclerosi, gli HDL funzionano da spazzini, portando via il colesterolo dalle arterie. Il colesterolo al tempo stesso è però un elemento fondamentale per l’organismo, che non può vivere senza. La membrana cellulare e gli ormoni sessuali ad esempio sono formati con questa molecola”, ha spiegato l’esperto. Perché è necessario controllarlo? “Se i livelli diventano molto alti può diventare dannoso per le arterie. Abbiamo dei livelli auspicabili al di sopra dei quali non si deve andare”.

Colesterolo, la nutrizionista Bracale: “Alimentazione e sport per controllarlo”. Il parere

La nutrizionista Renata Bracale ha rivelato in tal senso come è possibile tenere sotto controllo il colesterolo. “È necessario controllare l’alimentazione e l’attività fisica, per avere uno stile di vita attivo ed equilibrato. Lo sport è l’unico vero farmaco per aumentare l’’HDL insieme all’alimentazione. È importante fare cinque pasti al giorno, non lasciando mai il corpo a digiuno. La dieta inoltre deve essere varia”, ha sottolineato.

Un tempo c’erano diversi falsi miti proprio a proposito dell’alimentazione. “Le linee guida di oggi sono molto diverse da quelle di anni fa. Per le uova, ad esempio, abbiamo compreso che se ne possono mangiare quattro alla settimana, ovviamente con un metodo di cottura adeguato. Il formaggio non deve essere demonizzato, meglio se fresco. In generale la dieta mediterranea, con cinque porzioni al giorno tra frutta e verdura, ci viene in aiuto contro il colesterolo”, ha concluso l’esperta.

