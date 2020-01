Colin Firth e Livia Giuggioli separati/ Capodanno insieme, uniti per amore dei figli

Colin Firth e la moglie hanno annunciato la loro separazione dopo 22 anni di vita insieme, proprio lo scorso mese. Eppure la ex coppia, pare essere rimasta in rapporti amichevoli. Talmente tanto in confidenza da passare il nuovo anno insieme, in compagnia di amici comuni così come testimonia uno scatto presente sul web. L’attore, 59 anni, e l’attivista ambientale, 50 anni, hanno rivelato che avrebbero mantenuto una “stretta amicizia” dopo la rottura. Livia ha anche condiviso una immagine di Colin e i loro amici seduti sulle loro sedie da sdraio al sole, presumibilmente scattata il giorno di Capodanno. Dopo la notizia sul divorzio, i due hanno affermato la piena volontà di volere restare uniti anche per i due figli, Luca e Matteo. La news sulla separazione arriva dopo l’indiscrezione di gossip nel marzo dello scorso anno quando, si vociferava incessantemente che la signora Firth avrebbe avuto una relazione di un anno con il giornalista italiano Marco Brancaccia.

Colin Firth e la moglie Livia divorziano ma passano il Capodanno insieme

Secondo i tabloid internazionali di gossip, il giornalista italiano avrebbe mandato una mail dettagliata all’attore premio Oscar, rivelando in maniera minuziosa tutto quello che aveva fatto con sua moglie per un anno. La “missiva elettronica” sarebbe stata progettata con nessun altro motivo se non quello di ferire. “Ha descritto incontri intimi che avrebbero devastato qualsiasi marito, indipendentemente dallo stato del loro matrimonio. E lo fece con la convinzione sbagliata e senza speranza di poter destabilizzare gli sforzi fatti da Colin e Livia per sistemare le cose”, aveva confidato una fonte così come riporta Daily Mail. Secondo il Magazine, oltre all’e-mail a Firth, sua moglie avrebbe ricevuto telefonate e vissuto nel terrore credendo di essere seguita. Brancaccia, di contro, ha detto al Times che la signora Firth si sarebbe inventata tutto per coprire la loro relazione, avvenuta tra il 2015 e il 2016. Un portavoce della coppia all’epoca disse: “Qualche anno fa Colin e Livia hanno preso privatamente la decisione di separarsi. Durante quel periodo Livia fu brevemente coinvolta con l’ex amico Brancaccia”. La coppia dopo, ha deciso di riprovarci ma Brancaccia, avrebbe condotto una spaventosa campagna di molestie per diversi mesi, molte delle quali sarebbero anche documentate: “Per ovvie ragioni, i Firth non hanno mai avuto alcun desiderio di rendere pubblica questa faccenda”, ha precisato ancora la gola profonda.

