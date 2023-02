Colla Zio, chi sono? Canzone”Non mi va” a Sanremo 2023/ “Noi colorati e divertenti ma..”

Colla Zio pronti al debutto al Festival di Sanremo 2023 con l’inedito Non mi va: “Noi come lo Stato Sociale? La differenza è…”

Ci sono anche i Colla Zio in gara al Festival di Sanremo 2023. Il giovane collettivo milanese non vede l’ora di mettersi alla prova sul palco dell’Artison, dopo aver brillantemente superato le selezioni di Sanremo Giovani. Un gruppo che vuole ritagliarsi uno spazio autentico e importante a Sanremo, smarcandosi da quelli che sono gli accostamenti che in molti hanno già azzardato. Colla Zaio infatti non ci sta ad essere paragonato ad altri gruppi, nel caso specifico a Lo Stato Sociale, ma desidera prendersi il proprio spazio creando un filo diretto col pubblico.

“Sicuramente tra di noi ci sono delle affinità, siamo entrambi gruppi colorati e divertenti, ma loro sono più una band, noi una banda”, hanno ammesso i cinque giovani ragazzi di Colla Zio (Andrea Armo Arminio, Andrea Mala Malatesta, Francesco Glampo Lamperti, Tommaso Berna Bernasconi , Tommaso Petta Manzoni) alla vigilia di Saremo 2023, riconoscendo comunque alcune influenze musicali “anche se sono talmente tante e diluite che ogni parallelo con altri artisti diventa difficile”. L’avventura al Festival di Sanremo può iniziare per i Colla Zio: obiettivo stupire, ci riusciranno?

Colla Zio, “Non mi va? Un inno alla vita, ma non solo…”

I Colla Zio non hanno paura di affrontare e vivere le emozioni del Festival di Sanremo 2023. Anzi l’adrenalina sembra una buona alleata per fare bella figura: “Temiamo più le nostre nonne e i nostri familiari”, dicono ironici. “Noi cinque insieme potremmo andare anche sulla Luna”, insistono i Colla Zio alla vigilia del debutto all’Ariston, dove portano l’inedito Non mi va. Un brano che mira ad essere un inno alla vita, ma che vuole approfondire anche le insicurezze di questa società e di quest’era, dove tutti sono coinvolti, nessuno escluso. “Non mi va è un inno alla vita, ma partendo dalle insicurezze sul futuro e sul presente, le nostre e quelle di tutti. Parla di fragilità e dei rapporti umani con le altre persone”, il sunto dei Colla Zio.

Un pezzo nato durante la pandemia, che inevitabilmente ha influenzato la creatività dei ragazzi e il loro vissuto. “Per tutti i ragazzi della nostra età è stato un periodo difficile, di sofferenza. Per alcuni di noi l’anno del covid è stato l’anno dei 20 anni. C’è stato fin troppo tempo per pensare. E quando ne siamo usciti avevamo bisogno di sfogarci. Ha influito su tutto, è stata una botta. Un trauma. Abbiamo sofferto molto”.











