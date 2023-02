Colla Zio con “Non mi va”/ Il gruppo milanese la rivelazione di Sanremo 2023?

Colla Zio: da Milano a Sanremo

Al Festival di Sanremo 2023 anche i milanesi Colla Zio con “Non mi va”. Il gruppo è nato nel 2019 ed è composto da Tommaso “Berna” Bernasconi, Andrea “Mala” Malatesta, Francesco “Glampo” Lamperti, Andrea “Armo” Arminio e Tommaso “Petta” Manzoni. In un recente intervista a Repubblica hanno detto: “È sempre stata un’esigenza e a una certa abbiamo detto ‘Perché non scrivere le nostre cose?‘. L’esigenza di fare musica è venuta da quello che ci ha unito: siamo – e speriamo ancora a lungo – molto amici.

Vivendo insieme a un certo punto abbiamo cercato di raccontare quello che avevamo intorno, la nostra vita in modo collettivo. Cinque teste sono meglio di una, qualche volta. Sanremo è una bella occasione, siamo veramente emozionati e speriamo di sfruttarla al meglio. È un’immensa gioia”. Il brano “Non mi va” fa parte del loro nuovissimo album in uscita il 17 febbraio, intitolato “Rockabilly Carter”.

Colla Zio: a Sanremo 2023 con “Non mi va”

Durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 i Colla Zio sono saliti sul palco dell’Ariston per tredicesimi, dopo di loro solo Mara Sattei. Nonostante l’ora tarda il gruppo ha infiammato la sala con la loro “Non mi va”: un ritmo fresco che invita a ballare. Sui social molti apprezzati per il collettivo milanese: “Altri miei preferiti, loro hanno deciso che era il momento di farmi alzare dal divano”, “La canzone dei Colla Zio è tra le mie preferite mi piace l’atmosfera un botto” e “La rivelazione di ieri sera: I COLLA ZIO”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Ironia anche sul look scelto dalla band: “Io amo troppo quando un gruppo si presenta sembrando un set di pastelli colorati quindi i Colla Zio sono promossi a prescindere”. Al termine della prima serata, secondo il voto della sala stampa, il gruppo con “Non mi va” si è classificato al settimo posto.

Video: la prima esibizione dei Colla Zio a Sanremo 2023













