Collage, chi sono e componenti della band/ “Sanremo? Accetteremo volentieri una proposta”

I Collage sono una band musicale italiana che ha riscosso un buon successo a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. Tra i brani più famosi c’è sicuramente “Tu mi rubi l’anima” con cui hanno gareggiato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo del 1977 classificandosi al secondo posto. Il gruppo italiano è nato nel 1971 ed era composto da Masino Usai alla batteria, Piero Pischedda alla chitarra, Pino Ambrosio alle tastiere e voce, Tore Fazzi voce e tastiere e infine Piero Fazzi voce e chitarra acustica. Nel corso degli anni la band ha cambiato diverse volte componenti, ma la formazione odierna è così composta: Tore Fazzi, voce e basso, Uccio Soro, voce e chitarre, Fabio Nicosia, tastiera e voce e infine Francesco Astara, batteria e percussioni.

Piero Pischedda, come è morto?/ L'ex chitarrista dei Collage si è spento nel 2019

Nonostante le difficoltà e i cambiamenti, la band da più di 40 anni è attiva nell’industria discografica. Intervistati da la pagina hanno raccontato come hanno portato avanti la loro voglia di far musica: “possiamo solo dire che tutte le volte che non ne possiamo più e ci allontaniamo per un po’ dalla musica, ci manca e in men che non si dica… si ricomincia”.

Maria, moglie morta di Enzo Avitabile/ "Ho fatto da papà e mamma per le mie figlie"

Collage: “oggi nella musica c’è molta più tecnica, ieri c’era molto più cuore”

I Collage sono una delle band più longeve della musica italiana. A distanza di 40 anni dal loro debutto, il gruppo musicale ha notato delle differenze sostanziale nel modo di fare musica: “la differenza più grande che abbiamo notato è che oggi c’è molta più tecnica, ieri c’era molto più cuore”. Nel 2003 la band ha pubblicato un album in chiave jazz; un’esperienza che li ha divertito parecchio: “Abitudini e no è stato un momento di grande divertimento nel quale ci siamo lasciati andare, ci siamo divertiti tanto. Poi abbiamo visto che però il pubblico non è rimasto molto soddisfatto di questo cambio e siamo tornati al nostro stile originale”.

Connie e Angela, figlie Enzo Avitabile/ "Abbiamo creato una nuova famiglia"

Infine la band non esclude la possibilità di poter tornare in gara al Festival di Sanremo: “dipende se un giorno ci troveremo a lavorare su un progetto che potrebbe diventare sanremese accetteremo volentieri una proposta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA