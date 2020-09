Colleferro: Silvia Ladaga, fidanzata di Gabriele Bianchi/ “Io incinta e minacciata”

Il caso dell’omicidio del povero Willy ha creato una vera e propria sommossa popolare. Moltissimi quelli indignati per quanto accaduto al 21enne, brutalmente pestato, forse dai fratelli Bianchi, ancora in carcere ma dichiaratisi innocenti dal primo minuto. Fatto sta che nella giornata di ieri è uscita allo scoperto la 28enne Silvia Ladaga, fidanzata di Gabriele, che attraverso le colonne dell’agenzia Adnkronos ha esternato il malessere vissuto in queste ore: «La prima vittima è Willy, insieme alla sua famiglia. Poi ci siamo noi, che non c’entriamo nulla con questa storia ma stiamo subendo minacce. Aspetto un bambino, sto per diventare madre e il mio primo pensiero va alla famiglia del ragazzo che non c’è più». La ragazza ribadisce: «La giustizia farà il suo corso e la verità verrà fuori, ma c’è un fortissimo accanimento nei confronti delle famiglie dei protagonisti di questa storia». Silvia è molto conosciuta nella zona di Colleferro, essendosi già candidata alle elezioni regionali e lavorando come impiegata nella segreteria regionale di Forza Italia.

COLLEFERRO, SILVIA LADAGA: IL COMMENTO DEL PADRE SALVATORE

Suo padre, Salvatore, è lo storico coordinatore degli azzurri di Velletri, e parlando a Il Fatto Quotidiano ha di fatto confermato le parole della figlia: «Mia figlia sta male, fino a ieri era convinta di avere al suo fianco l’uomo della sua vita. Da una parte dico che le valutazioni si faranno a fatti accertati, è la mia cultura politica garantista a guidarmi; dall’altra, il padre di mio nipote non doveva proprio stare lì a quell’ora di notte, con a casa una donna incinta al quinto mese e mezzo. Io e la mia famiglia prenderemo in faccia la m…a che ci arriverà, ora le cose importanti sono altre: la salute di mia figlia e di mio nipote. Posso solo esprimere la mia vicinanza e il mio rammarico alla famiglia di Willy». Nella giornata di ieri il gip ha convalidato l’arresto dei quattro fermati: Gabriele e Marco Bianchi, nonché Mario Pincarelli, restano in carcere, mentre Francesco Belleggia, che nell’interrogatorio di garanzia ha spiegato di aver visto uno dei fratelli Bianchi colpire Willy, è ai domiciliari.



